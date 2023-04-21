Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "За Палыча!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Мармадюк
Отзывы о мультфильме «Мармадюк»
Marmaduke
Мармадюк
2022 / США
Трейлер
7.3
Оцените
32
голоса
Рейтинг IMDb: 3.6
Написать отзыв
Билеты от 190 ₽
Смотрите за 1
Билеты от 190 ₽
Смотрите за 1
В избранное
Уже в избранном
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Отзывы о мультфильме «Мармадюк»
Вся информация о мультфильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Роман Еременко
21 апреля 2023, 18:11
Трейлер сразу заряжает позитивом. В кино пойдем однозначно!!!!
21 апреля 2023, 18:11
0
0
Ответить
Кирилл Рассаднев
10 июня 2023, 01:10
Оценка
ваще класс
10 июня 2023, 01:10
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
10 июня 2023, 13:55
в ответ на сообщение
Кирилл Рассаднев от 10 июня 2023, 01:10
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
10 июня 2023, 13:55
0
0
Ответить
Человек
10 июня 2023, 14:06
Оценка
Очень смешной мультик! Анимация интересная, но графика не очень.
10 июня 2023, 14:06
0
0
Ответить
otolpa
12 июня 2023, 15:05
Оценка
Мультфильм не очень интересный.Да есть сюжет, юмор,но не зашёл от слова совсем.Не рекомендуем.
12 июня 2023, 15:05
1
0
Ответить
User
13 июня 2023, 12:03
Оценка
Не самый худший вариант , но много тупого американского юмора о пердеже и какашках . И персонажи очень странно вырисованы : с тонкими ногами , огромными ягодицами с бедрами с пивными животами ..ну можно же нормально нарисовать
13 июня 2023, 12:03
1
0
Ответить
Илья Соловьёв
25 июня 2023, 13:03
Оценка
Лучший мультфильм за последние 3 года
Мама папа дети нарисованы смежно детям точно понравится (особенно мама)
Ждём фильм "Мармадюк 2 Зевс восстал"
25 июня 2023, 13:03
0
0
Ответить
olgasanaeva937
26 июня 2023, 07:34
Оценка
Ребёнку 12 лет не очень понравилось. В конце затянуто, скучно. Изумление вызвали нарисованные персонажи: то с ножками-спичками, то с жутко огромными попами.
26 июня 2023, 07:34
1
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Хранители
4 комментария
Барби
69 комментариев
Круче некуда
13 комментариев
Кентавр
57 комментариев
Исправь меня, если сможешь
1 комментарий
После
41 комментарий
Любовь как бестселлер
1 комментарий
Вальдо
5 комментариев
Жанна Дюбарри
8 комментариев
Чемпион из Освенцима
2 комментария
Астрал. Женщина в черном
9 комментариев
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Просто супер
Отзывы
2022, Норвегия, анимация, семейный
Гипнотик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Патхан: Схватка со смертью
Отзывы
2023, Индия, боевик, драма, триллер
Круче некуда
Отзывы
2023, США, боевик
Related video
Этот тест поможет понять себя лучше любого психолога: потребуется всего пару секунд
В семью «Симпсонов» затесался русский: наконец-то все стало на свои места
Иностранцы не зря боятся русской сказки: настоящий финал «Морозко» удивляет жестокостью
Звезда СССР отказался играть Мюллера - и правильно сделал: увидев его, волосы встанут дыбом
Годы вновь берут свое: Юрий Гальцев изменился так, что не узнать
Имена героев из «Джентльменов удачи» скрыли от зрителей: наконец-то они известны
Баловень судьбы: американской дочери Валерия Николаева можно позавидовать
Тест: какой у вас EQ?
Звезда «Экипажа» опустилась на самое дно: после вмешательства Малахова ее не узнать
Эти знаки Зодиака главные льстецы: их комплиментам не стоит доверять
Словно советская коммуналка: вот где вынуждена доживать свой век первая жена Кончаловского
Сын стал бояться отца: происходящее в семье Газманова больше не секрет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Мама папа дети нарисованы смежно детям точно понравится (особенно мама)
Ждём фильм "Мармадюк 2 Зевс восстал"
Авторизация по e-mail