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Мармадюк Мармадюк
Киноафиша Фильмы Мармадюк Отзывы о мультфильме «Мармадюк»
Marmaduke Мармадюк 2022 / США
7.3 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 3.6
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Отзывы о мультфильме «Мармадюк»

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Роман Еременко 21 апреля 2023, 18:11
Трейлер сразу заряжает позитивом. В кино пойдем однозначно!!!!
21 апреля 2023, 18:11 Ответить
Кирилл Рассаднев 10 июня 2023, 01:10
Оценка
ваще класс
10 июня 2023, 01:10 Ответить
Киноафиша.инфо 10 июня 2023, 13:55
в ответ на сообщение Кирилл Рассаднев от 10 июня 2023, 01:10
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
10 июня 2023, 13:55 Ответить
Человек 10 июня 2023, 14:06
Оценка
Очень смешной мультик! Анимация интересная, но графика не очень.
10 июня 2023, 14:06 Ответить
otolpa 12 июня 2023, 15:05
Оценка
Мультфильм не очень интересный.Да есть сюжет, юмор,но не зашёл от слова совсем.Не рекомендуем.
12 июня 2023, 15:05 Ответить
User 13 июня 2023, 12:03
Оценка
Не самый худший вариант , но много тупого американского юмора о пердеже и какашках . И персонажи очень странно вырисованы : с тонкими ногами , огромными ягодицами с бедрами с пивными животами ..ну можно же нормально нарисовать
13 июня 2023, 12:03 Ответить
Илья Соловьёв 25 июня 2023, 13:03
Оценка
Лучший мультфильм за последние 3 года
Мама папа дети нарисованы смежно детям точно понравится (особенно мама)
Ждём фильм "Мармадюк 2 Зевс восстал"
25 июня 2023, 13:03 Ответить
olgasanaeva937 26 июня 2023, 07:34
Оценка
Ребёнку 12 лет не очень понравилось. В конце затянуто, скучно. Изумление вызвали нарисованные персонажи: то с ножками-спичками, то с жутко огромными попами.
26 июня 2023, 07:34 Ответить
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