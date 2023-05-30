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Киноафиша Новости В российский прокат выйдет мультфильм «Мармадюк» — доступен дублированный трейлер

В российский прокат выйдет мультфильм «Мармадюк» — доступен дублированный трейлер

30 мая 2023 15:36
В российский прокат выйдет мультфильм «Мармадюк» — доступен дублированный трейлер

В основу анимационной ленты легла серия популярных газетных комиксов.

Прокатная компания «Наше кино» представила дублированный трейлер мультфильма «Мармадюк», основанного на серии газетных комиксов, запущенной в 1954 году. Российская премьера анимационной комедии состоится 8 июня.

В центре сюжета — очаровательный, но совершенно неуправляемый пес по кличке Мармадюк. При подготовке к тяжелому соревнованию ему придется пройти через ряд эпических провалов и множество невероятных приключений. Свидетелем всех этих бурных событий окажется знаменитый кинолог, который пытается сделать из недисциплинированного Мармадюка первого немецкого дога, выигравшего чемпионат мира среди собак.

В настоящее время приключения Мармадюка появляются в 660 газетах в 20 странах мира. Также существует две дюжины книг об этом персонаже, а в 2010 году вышла одноименная игровая экранизация, в которой главного героя озвучил Оуэн Уилсон. В свежей версии необузданного пса наделил голосом популярный американский комик Пит Дэвидсон. В остальной актерский состав вошли Дж.К. Симмонс, Дэвид Кокнер, Мэри Харт, Джули Натансон, Терри Дуглас, Эрин Фицджералд, Стефен Стэнтон, Брайан Халл и Сумали Монтано. В качестве режиссеров выступила четверка аниматоров: Марк А.З. Диппе, Ли Ен-ги, Фил Ниббелинк и Мэтт Филип Уилан.

Фото: «Наше кино»
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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