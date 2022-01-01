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Катрин Уокер

Catherine Walker
Катрин Уокер
Катрин Уокер Catherine Walker
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Карьера
Актриса
Биография Катрин Уокер

Родилась в 1975 году в Дублине, Ирландия.

Фильмография Катрин Уокер
Заповедь зла
Заповедь зла
драма, ужасы, мистика 2020, Канада
4.0
Роуз притворяется Джули
Роуз притворяется Джули
драма, триллер 2019, Ирландия
6.0
Песнь дьявола
Песнь дьявола
ужасы 2016, Великобритания / Ирландия
5.0
День Патрика
День Патрика
драма, мелодрама 2014, Ирландия
6.0
Аббатство Нортенгер
Аббатство Нортенгер
драма, мелодрама 2007, Великобритания / США / Ирландия
7.0
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