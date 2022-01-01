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Катрин Уокер
Катрин Уокер
Catherine Walker
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Фильмография
Катрин Уокер
Catherine Walker
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Карьера
Актриса
Биография Катрин Уокер
Родилась в 1975 году в Дублине, Ирландия.
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Фильмография Катрин Уокер
Заповедь зла
драма, ужасы, мистика
2020, Канада
4.0
Роуз притворяется Джули
драма, триллер
2019, Ирландия
6.0
Песнь дьявола
ужасы
2016, Великобритания / Ирландия
5.0
День Патрика
драма, мелодрама
2014, Ирландия
6.0
Аббатство Нортенгер
драма, мелодрама
2007, Великобритания / США / Ирландия
7.0
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