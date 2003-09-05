2080 год. Люди укрываются в городах-государствах, так как в результате масштабных экологических катастроф и бесконечных войн большая часть мира лежит в руинах. Ученым удается клонировать человеческий ДНК и создать роботов с искусственным разумом, предназначенных для удовлетворения самых разных потребностей, даже сексуальных.

Но роботы быстро выходят из строя, после чего подлежат уничтожению. Для выявления предназначенных «на слом» создано элитное подразделение спецназа. Любовь офицера этого отряда и робота-танцовщицы, срок жизни которой истек, ставит человечество на грань полной катастрофы…