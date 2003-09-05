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Постер фильма Город будущего
Постер фильма Город будущего
Рейтинги
5.7 Рейтинг IMDb: 5.7
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2 постера
Киноафиша Фильмы Город будущего

Город будущего

Natural City 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

2080 год. Люди укрываются в городах-государствах, так как в результате масштабных экологических катастроф и бесконечных войн большая часть мира лежит в руинах. Ученым удается клонировать человеческий ДНК и создать роботов с искусственным разумом, предназначенных для удовлетворения самых разных потребностей, даже сексуальных.

Но роботы быстро выходят из строя, после чего подлежат уничтожению. Для выявления предназначенных «на слом» создано элитное подразделение спецназа. Любовь офицера этого отряда и робота-танцовщицы, срок жизни которой истек, ставит человечество на грань полной катастрофы…

Страна Южная Корея
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2003
Премьера в мире 5 сентября 2003
Дата выхода
5 сентября 2003 Германия
28 января 2005 Италия
26 сентября 2003 Южная Корея
MPAA R
Сборы в мире $124 677
Производство Jowoo Entertainment, Tube Entertainment (E Tube Entertainment)
Другие названия
Naechureol siti, Natural City, 2080 - Amor Cibernético, A Batalha Dos Ciborgues, I poli ton robot, Prirodni grad, Город будущего, Градът на киборгите, ナチュラル・シティ, 自然城市
Режиссер
Бён Чон Мин
В ролях
Юн Чжу Сан
Чжон Ду Хон
Цзи Тэ Ю
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.7
Оцените 12 голосов
5.7 IMDb
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