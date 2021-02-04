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Необратимость. Полная инверсия Необратимость. Полная инверсия
Киноафиша Фильмы Необратимость. Полная инверсия Отзывы о фильме «Необратимость. Полная инверсия»
Irréversible - Inversion Intégrale Необратимость. Полная инверсия 2020 / Франция
7.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Отзывы о фильме «Необратимость. Полная инверсия»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Маркус и Алекс просыпаются в своей постели незадолго до того, как вместе с бывшим возлюбленным Алекс – Пьером – они отправятся к друзьям на вечеринку. Она рассказывает Маркусу об увиденном во сне красном тоннеле, расколовшемся надвое, а после говорит о своих подозрениях в собственной беременности, которые подтверждаются после ухода Маркуса в магазин за вином. На вечеринке он употребляет наркотики и своим поведением раздражает Алекс, из-за чего она решает отправиться домой без него и…

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bum.91 4 февраля 2021, 10:22
Покажите в Нижегородских кинотеатрах , очень ждем
4 февраля 2021, 10:22 Ответить
Pavel Khromov 19 февраля 2021, 12:35
Честно большей дряни за последние 10 лет не видел. Напоминает Сербский фильм, но там хотя бы сюжет закручен.
Отвратительно, скучно, примитивно. Конечно игра актеров на высоте, но боже вас упаси тратить на это деньги.
19 февраля 2021, 12:35 Ответить
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