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Маркус и Алекс просыпаются в своей постели незадолго до того, как вместе с бывшим возлюбленным Алекс – Пьером – они отправятся к друзьям на вечеринку. Она рассказывает Маркусу об увиденном во сне красном тоннеле, расколовшемся надвое, а после говорит о своих подозрениях в собственной беременности, которые подтверждаются после ухода Маркуса в магазин за вином. На вечеринке он употребляет наркотики и своим поведением раздражает Алекс, из-за чего она решает отправиться домой без него и…