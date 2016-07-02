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Майкл Чимино
Michael Cimino
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Майкл Чимино
Майкл Чимино
Michael Cimino
Дата рождения
3 февраля 1939
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
2 июля 2016
Карьера
Сценарист, Режиссер, Продюсер
Место рождения
Нью-Йорк, США
Место смерти
Лос-Анджелес, США
Биография Майкла Чимино
Родился 3 февраля 1939 года. Нью-Йорк, США. Умер 2 июля 2016 года. Беверли-Хиллз, Калифорния, США.
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Популярные фильмы
8.2
Охотник на оленей
(1978)
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Громила и попрыгунчик
(1974)
7.1
Высшая сила
(1973)
Фильмография Майкла Чимино
6.9
Год Дракона
Year of the Dragon
боевик, криминал, драма
1985, США
8.2
Охотник на оленей
The Deer Hunter
военный, драма
1978, США / Великобритания
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7.3
Громила и попрыгунчик
Thunderbolt and Lightfoot
комедия, криминал, приключения, драма
1974, США
7.1
Высшая сила
Magnum Force
криминал, триллер, боевик, детектив
1973, США
6.6
Молчаливое бегство
Silent Running
драма, фантастика
1972, США
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