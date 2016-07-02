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Майкл Чимино
Майкл Чимино
Michael Cimino
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Майкл Чимино
Michael Cimino
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Дата рождения
3 февраля 1939
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
2 июля 2016
Карьера
Сценарист, Режиссер, Продюсер
Место рождения
Нью-Йорк, США
Биография Майкла Чимино
Родился 3 февраля 1939 года. Нью-Йорк, США. Умер 2 июля 2016 года. Беверли-Хиллз, Калифорния, США.
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Фильмография Майкла Чимино
Год Дракона
боевик, криминал, драма
1985, США
6.0
Охотник на оленей
военный, драма
1978, США / Великобритания
8.0
Громила и попрыгунчик
комедия, криминал, приключения, драма
1974, США
7.0
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