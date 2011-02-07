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Рейган
Рейган
Reagan
18+
Напомним о выходе в прокат
биография
документальный
О фильме
Биографический фильм, посвященный экс-президенту США Рональду Рейгану.
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Страна
США
Продолжительность
1 час 45 минут
Год выпуска
2011
Премьера в мире
7 февраля 2011
Дата выхода
7 февраля 2011
США
Производство
Charlotte Street Films
Другие названия
Reagan, Ronald Reagan, American Idol: Reagan, Ronald Reagan: Geliebt und gehasst, Рейган
Режиссер
Юджин Джареки
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
7.4
Оцените
10
голосов
7.4
IMDb
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