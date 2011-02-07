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Киноафиша Фильмы Рейган

Рейган

Reagan 18+
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О фильме

Биографический фильм, посвященный экс-президенту США Рональду Рейгану.
Страна США
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 7 февраля 2011
Дата выхода
7 февраля 2011 США
Производство Charlotte Street Films
Другие названия
Reagan, Ronald Reagan, American Idol: Reagan, Ronald Reagan: Geliebt und gehasst, Рейган
Режиссер
Юджин Джареки
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.4
Оцените 10 голосов
7.4 IMDb
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