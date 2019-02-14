Иногда мы связываем себя отношениями, в которых оказываемся как в плену. Это происходит по разным причинам. Но если вы встретите свою настоящую любовь — бегите! Бегите ей навстречу со всех ног! Не нужно терпеть отношения, в которых вы несчастны! Этой теме посвящены три новеллы фильма.

В комедии «Половинки» к герою накануне свадьбы в буквальном смысле слова примагничивается незнакомая девушка. Разъединить их не представляется возможным — медицина бессильна. В притче «Чистый взгляд» обычная примерка очков в оптике превращается в философский диспут о природе любви. В мелодраме «Кошмар на курорте» девушка Лиза уехала в отпуск к морю, чтобы разобраться в себе и своих чувствах к мужу, но столкнулась с излишним вниманием со стороны местного жителя.