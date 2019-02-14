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Постер фильма Любовный треугольник
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Киноафиша Фильмы Любовный треугольник

Любовный треугольник

Lyubovnyy treugolnik 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Иногда мы связываем себя отношениями, в которых оказываемся как в плену. Это происходит по разным причинам. Но если вы встретите свою настоящую любовь — бегите! Бегите ей навстречу со всех ног! Не нужно терпеть отношения, в которых вы несчастны! Этой теме посвящены три новеллы фильма.

В комедии «Половинки» к герою накануне свадьбы в буквальном смысле слова примагничивается незнакомая девушка. Разъединить их не представляется возможным — медицина бессильна. В притче «Чистый взгляд» обычная примерка очков в оптике превращается в философский диспут о природе любви. В мелодраме «Кошмар на курорте» девушка Лиза уехала в отпуск к морю, чтобы разобраться в себе и своих чувствах к мужу, но столкнулась с излишним вниманием со стороны местного жителя.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 14 февраля 2019
Премьера в мире 14 февраля 2019
Производство Le Roi Studio, Producer House Verum, Студия Дмитрия Куповых "Свободное кино"
Другие названия
Lyubovnyy treugolnik, Love Triangle, Meilės trikampis, Trójkąt miłosny, Любовный треугольник
Режиссер
Байбулат Батуллин
Байбулат Батуллин
Наталья Назарова
Наталья Назарова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

3.2
Оцените 11 голосов
3.3 IMDb
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