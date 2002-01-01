Романтическое преступление, 2002

Иногда сюжет любовной истории больше напоминает триллер, чем романтическую сказку. Коллин оказывается участницей более чем странного любовного треугольника. С одной стороны — ее друг Дик, с другой — киллер, нанятый его убить. Вопреки всякой логике девушка начинает проявлять повышенный интерес к неотразимому убийце.

Единственный недостаток ее нового избранника — в том, что, будучи, киллером, он не хочет лишать жизни. Но заказ должен быть выполнен, и тогда Коллин решает сделать своему новому другу неожиданный свадебный подарок.