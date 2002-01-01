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Романтическое преступление Романтическое преступление
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Life Without Dick

Романтическое преступление, 2002

2002 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
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О фильме

Иногда сюжет любовной истории больше напоминает триллер, чем романтическую сказку. Коллин оказывается участницей более чем странного любовного треугольника. С одной стороны — ее друг Дик, с другой — киллер, нанятый его убить. Вопреки всякой логике девушка начинает проявлять повышенный интерес к неотразимому убийце.

Единственный недостаток ее нового избранника — в том, что, будучи, киллером, он не хочет лишать жизни. Но заказ должен быть выполнен, и тогда Коллин решает сделать своему новому другу неожиданный свадебный подарок.

3.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2002
Премьера в мире 1 января 2002
Возраст 18+
MPAA PG-13
Режиссер
Бикс Скэхилл
В ролях
Сара Джессика Паркер
Сара Джессика Паркер
Джонни Ноксвилл
Джонни Ноксвилл
Крэйг Фергюсон
Крэйг Фергюсон
Харри Конник мл.
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Романтическое преступление 3 постера
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