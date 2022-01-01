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Игорь Ветров
Игорь Ветров
О персоне
Фильмография
Игорь Ветров
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Дата рождения
10 ноября 1961
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Баку, СССР (Азербайджан)
Биография Игоря Ветрова
Родился 10 ноября 1961 года. Баку, СССР (Азербайджан).
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Фильмография Игоря Ветрова
Следствие ведут знатоки: Мафия
детектив
1989, СССР
7.0
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