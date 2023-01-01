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Барби: 12 танцующих принцесс
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Barbie in the 12 Dancing Princesses
Барби: 12 танцующих принцесс
2006 / США / Канада
6.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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