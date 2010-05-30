Оповещения от Киноафиши
5.3 Рейтинг IMDb: 5.4
Ханни и Нанни

Hanni & Nanni 18+
О фильме

Ханни и Нанни — близнецы. Ханни помешана на хоккее на траве, она выступает за свою школьную команду «ДжоКэтс». И заключает с одноклассницей Октавией пари: она первой через полквартала, гоня перед собой клюшкой мяч, добежит до финиша. Октавия проигрывает и в качестве мести подкладывает Ханни в супермаркете в сумочку магазинную блузку. Ханни подозревают в воровстве, близняшек отсылают подальше от шумихи в интернат «Линденхоф».

Нанни нравится жизнь в интернате: здесь весело и нескучно. Чего стоят одни только ночные гонки на матрасах! Строптивая же Ханни не желает принимать жизнь в интернате. Приближающийся матч по хоккею на траве между ее школьной командой и командой «Линденхоф» заставляет гадать весь интернат: на чьей стороне будет играть Ханни…

Страна Германия
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2010
Премьера онлайн 18 июня 2010
Премьера в мире 30 мая 2010
Дата выхода
17 июня 2010 Германия
25 августа 2011 Нидерланды
Сборы в мире $7 151 391
Производство Gesellschaft für feine Filme, UFA Fiction, Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)
Другие названия
Hanni & Nanni, De Dolle Tweeling, Hanni és Nanni, Hanni si Nanni, Hanni y Nanni, Hannija un Nannija, Podwójne kłopoty
Режиссер
Кристин Хартманн
В ролях
Хайно Ферх
Ханнелоре Эльснер
Ханнелоре Эльснер
Аня Клинг
Аня Клинг
Катарина Тальбах
Оливер Похер
Все актеры и съемочная группа
