Ё Таити You Taichi
Киноафиша Персоны Ё Таити

Ё Таити

You Taichi

Дата рождения
6 апреля 1994
Возраст
31 год
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Сайтама, Япония

Популярные фильмы

Она видела небо 6.8
Она видела небо (2019)
Восхождение чародея 0.0
Восхождение чародея (2022)
Бездарная Нана 0.0
Бездарная Нана (2020)

Фильмография Ё Таити

Жанр
Год
Все 12 Фильмы 1 Сериалы 11 Актриса 12
Прячься, Макина!
Прячься, Макина!
аниме 2025, Япония
Восходящий удар
Восходящий удар
аниме , спорт 2024, Япония
Загадочные исчезновения
Загадочные исчезновения
аниме , драма, фэнтези 2024, Россия
Кулинарные скитания в параллельном мире
Кулинарные скитания в параллельном мире
приключения, аниме , фэнтези 2023, Япония
Восхождение чародея
Восхождение чародея
комедия, приключения, аниме , фэнтези 2022, Япония
Тотальный гарем
Тотальный гарем
аниме , фантастика 2021, Япония
Азур Лэйн: Малый вперёд!
Азур Лэйн: Малый вперёд!
комедия, аниме , фантастика 2021, Япония
Бездарная Нана
Бездарная Нана
аниме , фэнтези 2020, Япония
Глейпнир
Глейпнир
боевик, аниме , детектив 2020, Япония
Она видела небо 6.8
Она видела небо Sora no aosa o shiru hito yo
анимация, драма, семейный, аниме 2019, Япония
Книга магии для начинающих с нуля
Книга магии для начинающих с нуля
аниме , фэнтези 2017, Япония
Как воспитать героиню из обычной девушки
Как воспитать героиню из обычной девушки
комедия, аниме , мелодрама 2015, Япония
