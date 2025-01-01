Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Ё Таити
You Taichi
Киноафиша
Персоны
Ё Таити
Ё Таити
You Taichi
Дата рождения
6 апреля 1994
Возраст
31 год
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Сайтама, Япония
Популярные фильмы
6.8
Она видела небо
(2019)
0.0
Восхождение чародея
(2022)
0.0
Бездарная Нана
(2020)
Фильмография Ё Таити
Жанр
Все
Анимация
Аниме
Боевик
Детектив
Драма
Комедия
Мелодрама
Приключения
Семейный
Спорт
Фантастика
Фэнтези
Год
Все
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2017
2015
Все
12
Фильмы
1
Сериалы
11
Актриса
12
Прячься, Макина!
аниме
2025, Япония
Восходящий удар
аниме , спорт
2024, Япония
Загадочные исчезновения
аниме , драма, фэнтези
2024, Россия
Кулинарные скитания в параллельном мире
приключения, аниме , фэнтези
2023, Япония
Восхождение чародея
комедия, приключения, аниме , фэнтези
2022, Япония
Тотальный гарем
аниме , фантастика
2021, Япония
Азур Лэйн: Малый вперёд!
комедия, аниме , фантастика
2021, Япония
Бездарная Нана
аниме , фэнтези
2020, Япония
Глейпнир
боевик, аниме , детектив
2020, Япония
6.8
Она видела небо
Sora no aosa o shiru hito yo
анимация, драма, семейный, аниме
2019, Япония
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть в
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Книга магии для начинающих с нуля
аниме , фэнтези
2017, Япония
Как воспитать героиню из обычной девушки
комедия, аниме , мелодрама
2015, Япония
«Дед, продай ружье. Миллион»: сколько сегодня стоит легендарный трофей из «Брата» — и был ли прав дед, когда согласился
От лайнера «Князь Владимир» до Костромы: места съемок «Спасской», о которых не догадывались зрители
Кто прошел финальный отбор вместе с Танджиро? В «Убийце демонов: Бесконечный замок» он такой не один
Нюхач, альфач и усач: 3 новых русских сериала, которые с вероятностью в 90% обошли вас стороной
Не только про следы и варенье: для «Маши и Медведя» сочинили 50 песен, но именно эти 5 попали в самое сердце
Квентин Тарантино гордится этой сценой больше, чем всей своей фильмографией — только она не вошла ни в один его фильм
Больше похоже на каст для «Монстров» от Netflix: ИИ превратил 10 мультяшек СССР в людей 5 — теперь ими только пугать (фото)
Королева хальвета или смотритель туалета? Что вас ждет в гареме султана Сулеймана — тест из 6 вопросов определит судьбу
Забытый всеми сериал по Стивену Кингу взлетел в мировых чартах стриминга — в главной роли двухкратный обладатель «Оскара»
Я и есть опасность: пять лучших ролей Крэнстона, но без учета Хайзенберга из «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу»
Ваша жизнь — это комедия, драма или триллер? Ответьте на 5 вопросов и узнайте, какой советский актер вас бы сыграл (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667