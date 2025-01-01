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Ацуми Танэдзаки
Atsumi Tanezaki
Киноафиша
Персоны
Ацуми Танэдзаки
Ацуми Танэдзаки
Atsumi Tanezaki
Дата рождения
27 сентября 1990
Возраст
34 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Место рождения
Оита, Япония
Популярные фильмы
9.8
Монолог фармацевта
(2023)
8.3
Spy x Family: Код «Белый»
(2023)
8.1
Моб Психо 100
(2016)
Фильмография Ацуми Танэдзаки
Жанр
Все
Анимация
Аниме
Боевик
Детектив
Драма
Комедия
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Мистика
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Молчаливая ведьма: Тайна молчаливой колдуньи
аниме , фэнтези
2025, Япония
Девять: Корона правителя
аниме , фэнтези
2025, Япония
Запрещенный Крот
комедия, аниме , фэнтези
2025, Япония
5.8
Создай девушку
Meiku a garu
анимация, мелодрама, фантастика
2025, Япония
Смотреть трейлер
Патруль времени Бона
приключения, аниме , фантастика
2024, Япония
Восходящий удар
аниме , спорт
2024, Япония
Мертвые-мертвые демоны
драма, аниме , фантастика
2024, Япония
Провожающая в последний путь Фрирен
аниме , фэнтези
2023, Япония
Низкоквалифицированный ниндзя
комедия, боевик, аниме
2023, Япония
9.8
Монолог фармацевта
драма, аниме , мелодрама
2023, Япония
Ниер: Автомата. Версия 1.1а
аниме , фантастика
2023, Япония
Опасность в моем сердце
комедия, аниме , мелодрама
2023, Япония
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ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
8.3
Spy x Family: Код «Белый»
Spy x Family: The Movie
боевик, анимация, комедия, аниме
2023, Япония
Смотреть трейлер
7.4
Этот глупый свин не понимает мечту сестры на прогулке
Seishun buta yaro ha Odekake sisuta no yume wo minai
анимация, драма, фэнтези, аниме
2023, Япония
Любовь с иголочки
комедия, аниме , мелодрама
2022, Япония
Семья шпиона
аниме , боевик, комедия
2022, Япония
Аркнайтс: Прелюдия к рассвету
драма, боевик, фантастика, аниме
2022, Китай/Япония
Виви: Песнь флюоритового глаза
аниме , фантастика, детектив
2021, Япония
Корзинка фруктов
драма, комедия, аниме , мелодрама
2019, Япония
Выдающиеся звери
аниме
2019, Япония
6.8
Она видела небо
Sora no aosa o shiru hito yo
анимация, драма, семейный, аниме
2019, Япония
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Этот глупый свин не понимает мечту девочки-зайки
комедия, аниме , мелодрама
2018, Япония
Повелитель тьмы: Другая история мира
комедия, аниме , фэнтези
2018, Япония
Школьные няни
комедия, аниме
2018, Япония
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