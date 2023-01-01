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Дюймовочка
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Thumbelina
Дюймовочка
1994 / Ирландия / США / Канада / Дания / Испания / Польша / Венгрия
6.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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