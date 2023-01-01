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Дюймовочка Дюймовочка
Киноафиша Фильмы Дюймовочка Фильмы похожие на Дюймовочка
Thumbelina Дюймовочка 1994 / Ирландия / США / Канада / Дания / Испания / Польша / Венгрия
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Вся информация о мультфильме
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