Наша рецензия

В захолустный американский городок Уиллоу Фоллс вместе с мамой переезжает подросток Крис. Это была вынужденная мера, чтобы забыть трагедию недавнего прошлого. Новая жизнь начинается знакомством со взбалмошной Тоней, которая окунает новичка в бурную закулисную жизнь местных школьников. В ней тоже оказывается немало странностей. Одной из таких становятся издевательства над местной старушкой, живущей в большом особняке на окраине. Когда-то давно у Тони бесследно пропала сестра, гулявшая вблизи…