«Проклятие Лауры. Завещание»: Рецензия Киноафиши

В захолустный американский городок Уиллоу Фоллс вместе с мамой переезжает подросток Крис. Это была вынужденная мера, чтобы забыть трагедию недавнего прошлого. Новая жизнь начинается знакомством со взбалмошной Тоней, которая окунает новичка в бурную закулисную жизнь местных школьников. В ней тоже оказывается немало странностей. Одной из таких становятся издевательства над местной старушкой, живущей в большом особняке на окраине. Когда-то давно у Тони бесследно пропала сестра, гулявшая вблизи этого зловещего дома, и вся округа уверена, что в этом виновата его хозяйка. Последняя выходка не проходит бесследно, ведь после подростки обнаруживают в газете некролог. Очень скоро с ними захочет встретиться опечаленный вдовец, который пытается исполнить последнюю волю жены, завещавшей своим мучителям 100 тысяч долларов. Чтобы их забрать, осталась одна формальность — всего лишь сделать телефонный звонок.

Стоит ли говорить, что никаких денег и завещания нет, а звонок оборачивается способом отправить живых в загробный мир. В нем каждый из четырех подростков столкнется со своими страхами и призраками погибших близких. Остается только понять: соразмерно ли наказание содеянному? Здесь, казалось бы, рядовой хоррор открывает портал в реальность, в которой осуждение и общественное порицание могут осуществиться раньше доказательства вины. Это тесно переплетается с пониманием личной ответственности за действия и их последствия. То, что выглядело всего лишь издевательством и реакцией на безнаказанность, вероятно обернется реальной уголовщиной. Но эти размышления и выводы смотрят на нас из глубокого прошлого, как бы намекая, что общество свернуло куда-то не туда.

Проклятие Лауры: Завещание

Это подчеркивает и выбранная ретростилистика со старыми игровыми автоматами, неоном и музыкой. Рассчитывать на детальное и яркое погружение в прошлое не стоит. Фильм не пытается давить на ностальгию, а только находит более яркие образы и пытается создать насыщенную картинку, преобразив неприметный городок. Время отражается и в главных героях. Формально пред нами неравная схватка разгоряченной молодости и умудренной старости. Одни ищут возмездия, другие — покоя, невозможного без заполнения внутренней пустоты.

Весь ужас упирается в размер чувства вины. Загробный мир оказывается зеркалом, выявляющим все рубцы и шрамы, оборачивающим незажившие, непроработанные раны против подростков. Большая часть из них растет из злобы, смешанной со страхом, превращая любовь в единственное возможное оружие. Хотя ад окажется у всех общим и переполненным мерзостью, напоминая сны из «Кошмара на улице вязов». Но только в этот раз по эту сторону с вами никто не захочет развлекаться и заигрывать, питаясь вашим ужасом. За всеми героями просто следует смерть, не разменивающаяся на прелюдии.

Проклятие Лауры: Завещание

Самым интересным окажется финал. В нем не будет плохих или хороших, а виновным по-своему окажется каждый. Это история про вынесенный приговор без доказательств, апелляций и возможности объяснить свою правду. Главное здесь наказание, а не искупление. На последнее просто не останется времени в сражении за собственную жизнь и попытках убежать от нелицеприятного прошлого. В такой системе координат возможны только горы трупов.

В остальном «Проклятие Лауры: Завещание» довольно рядовой хоррор, которому удается ужасать и развлекать. Простой сюжет о мести и призраках удалось наполнить размышлениями без сложных и запутанных метафор. Но не стоит ждать фильма уровня Джордана Пила и Ари Астера. Здесь все намного проще и приземленнее. Картина понравится любителям стильных ужастиков, пугающих гримом и зловещим окружением, а не очередными компьютерными привидениями. Самые же притязательные смогут разглядеть в этой кровавой резне и нечто большее.