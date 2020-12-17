«Гости на вилле»: Рецензия Киноафиши

Действие картины разворачивается в течение одних суток: в первую половину дня мы знакомимся с жителями маленького итальянского городка, в котором все друг друга знают и все друг с другом так или иначе связаны, а во второй части, ближе к ночи, пелена благополучия рассеивается и тайные пороки героев выходят наружу.

В центре всего происходящего состоятельная семья виноделов: Дилетта пытается организовать благотворительное мероприятие, ее муж Джорджио не особенно желает оставаться подле жены и торопится в фиктивную деловую поездку, а их дочь-подросток Беа чувствует себя как в клетке из-за чрезмерной опеки. Также в доме своенравной матери Дилетты трудится домработница Соня, которая в поисках лучшей жизни приехала вместе с сыном Адрианом из Румынии. После праздника в роскошную виллу семьи проникает неожиданный гость, что приводит к ужасающей этической дилемме и непредсказуемым последствиям.

Гости на вилле

Режиссер Ивано Де Маттео словно отдает дань уважения творчеству Пазолини или даже осторожно идет по его стопам. Так же, как и в знаменитой «Теореме» 1968 года, перед нами картина загнивающей буржуазной семьи, идеально построенный мир которой нарушает чужой, непохожий на них человек. Только вот если в картине Пазолини миланская аристократия добровольно утопает во власти нового гостя, у Де Маттео привилегии богачей остаются превыше всего, и, несмотря на то что произошедшее меняет привычный уклад семейства, в конечном итоге жертвы здесь не они, а семья иммигрантов. Значит ли это, что сегодня мы потеряли тот дух бунтарства, что был присущ поколению 60-х, или же что сегодня, в эпоху, когда разница между богатыми и бедными лишь увеличивается, этот вопрос должен стоять острее и радикальнее? Ведь режиссер не только и не столько строит критический мир капитализма, но и в большей степени ставит акцент на проблеме миграции и с нежностью рисует портреты людей, у которых за плечами есть только честь и мечты о светлом будущем.

Главные герои у режиссера готовы на самые немыслимые поступки, чтобы сохранить свою репутацию, спокойную жизнь и, конечно, деньги. Исследуя неоднозначность самообороны, Де Маттео создает ситуацию, при которой можно обличить не только все темные стороны персонажей, но и секреты, делающие их жизнь не такой безмятежной, как кажется на первый взгляд. Мы видим величественный дом при свете дня, когда высокие заборы выглядят как барьеры к золотому миру, но уже ночью благодаря операторским решениям все это скорее похоже на тюрьму, в которой люди заперли себя добровольно.

Гости на вилле

Происходящее во второй половине хронометража больше напоминает театральное представление, которое хочет быть подобно нуару, но за счет своей излишней искусственности остается тяжеловесным зрелищем, не более. Все основные персонажи собираются на вилле, чтобы найти решение в сложившейся ситуации: помочь человеку, истекающему кровью, или же подумать только о себе. Здесь можно наблюдать одну из самых нереалистичных сцен в истории кинематографа: герой лежит в луже своей крови уже как минимум полчаса, но все еще подает признаки жизни. Это можно было бы понять и простить, если бы интенсивность ленты не позволяла нам задумываться о таких моментах, но, пока уровень ответственности продолжает возрастать, напряжение тихо угасает.

«Гости на вилле» – это пример неоднозначного, но многослойного триллера, внутри которого прячется социальная драма. Вполне вероятно, что каждый зритель может обнаружить здесь множество переплетающихся между собой вопросов: моральный выбор, одиночество в условиях богатства, положение мигрантов и даже затянувшийся закат западной Европы. Другими словами, если вам хочется ощутить тревожную атмосферу, которая скрывает целый букет конфликтов, то Ивано Де Маттео снял кино для вас.