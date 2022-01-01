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Микела Ческон
Микела Ческон
Michela Cescon
О персоне
Фильмография
Микела Ческон
Michela Cescon
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Дата рождения
13 апреля 1971
Возраст
51 год
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса, Режиссер
Биография Микела Ческон
Родилась 13 апреля 1971 года. Тревизо, Венето, Италия.
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Фильмография Микела Ческон
Гости на вилле
драма, триллер
2020, Италия
6.0
Человек без гравитации
комедия, драма, фэнтези
2019, Италия / Бельгия
6.0
Девушка в тумане
триллер, криминал
2017, Франция / Германия / Италия
7.0
Пёрышко
драма, комедия
2016, Италия
6.0
Роман о бойне
драма
2012, Италия / Франция
7.0
Побеждать
исторический, биография, драма
2009, Франция / Италия
6.0
Все женщины моей жизни
комедия
2007, Италия
5.0
Соленый воздух
драма
2006, Италия
4.0
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