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Микела Ческон
Michela Cescon
Киноафиша
Персоны
Микела Ческон
Микела Ческон
Michela Cescon
Дата рождения
13 апреля 1971
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса, Режиссер
Место рождения
Тревизо, Италия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Комедийный актёр
Биография Микела Ческон
Родилась 13 апреля 1971 года. Тревизо, Венето, Италия.
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Популярные фильмы
7.2
Роман о бойне
(2012)
7.0
Девушка в тумане
(2017)
6.9
Побеждать
(2009)
Фильмография Микела Ческон
6.4
Далекие близкие
La vita accanto
драма
2024, Италия
5.9
Девушка в бездне
Io sono l'abisso
триллер
2022, Италия
6
Гости на вилле
Villetta con ospiti / Guests in the Villa
драма, триллер
2020, Италия
Смотреть трейлер
Рецензия
6.1
Человек без гравитации
L'uomo senza gravità
комедия, драма, фэнтези
2019, Италия / Бельгия
7
Девушка в тумане
La ragazza nella nebbia
триллер, криминал
2017, Франция / Германия / Италия
Смотреть трейлер
Рецензия
6.2
Пёрышко
Piuma
драма, комедия
2016, Италия
Смотреть трейлер
7.2
Роман о бойне
Romanzo di una strage
драма
2012, Италия / Франция
6.9
Побеждать
Vincere
исторический, биография, драма
2009, Франция / Италия
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