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Массимилиано Галло
Massimiliano Gallo
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Персоны
Массимилиано Галло
Массимилиано Галло
Massimiliano Gallo
Дата рождения
19 июня 1968
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Биография Массимилиано Галло
Родился 19 июня 1968 года. Неаполь, Италия.
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Популярные фильмы
7.2
Холостые выстрелы
(2010)
7.2
Фортапаш
(2009)
6.8
Рука Бога
(2021)
Фильмография Массимилиано Галло
5.3
Исчез в ночи
Septimo
триллер, драма
2024, Италия
Смотреть трейлер
6.8
Рука Бога
È stata la mano di Dio
драма
2021, Италия / США
Смотреть трейлер
Рецензия
6
7 часов на соблазнение
7 ore per farti innamorare
комедия
2020, Италия
Смотреть трейлер
4.7
Неверные
Gli infedeli
комедия
2020, Италия
6
Гости на вилле
Villetta con ospiti / Guests in the Villa
драма, триллер
2020, Италия
Смотреть трейлер
Рецензия
5.8
Мэр района Санита
The Mayor of the Rione Sanità / Il sindaco del Rione Sanità
драма, криминал
2019, Италия
5.4
Боб и Мэрис
Bob & Marys
комедия
2018, Италия
6.1
Мы будем юными и прекрасными
Saremo giovani e bellissimi
драма
2018, Италия
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