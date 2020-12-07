«Бараны»: Рецензия Киноафиши

Два австралийских брата-фермера, Колин (Сэм Нил) и Лес (Майкл Кейтон), всю жизнь разводят овец. Когда-то у них было единое семейное хозяйство, но оно давно разделено: братья в ссоре и много лет не разговаривают друг с другом, хотя и живут по соседству. На местной ярмарке баран, выращенный Лесом, получает титул лучшего в округе. Но радоваться победе его хозяин будет недолго. Вскоре у барана найдут опасное заболевание, и всем фермерам общины прикажут забить скот. Один из братьев не подчинится распоряжению властей, схитрит и поселит лучших представителей породы прямо у себя в доме.

На самом деле история про двух упрямых братьев-бирюков (название «Бараны» – это скорее про людей, чем про животных) была придумана на другом конце света, в Исландии. В 2015 году одноименная картина Гримура Хаконарсона была показана на Каннском кинофестивале. Она завоевала главный приз во второй по важности программе «Особый взгляд». После этого фильм долго колесил по миру, но ремейка удостоился только в одной стране – в Австралии, где овцеводство исторически тоже является важнейшей отраслью экономики.

Бараны

Слово «ремейк», впрочем, не отражает реального положения вещей. Речь идет скорее об адаптации. Австралийские «Бараны» – не покадровое воспроизведение оригинала, а перенос сюжета на новую почву. У режиссера Джереми Симса другие герои и другие задачи. Исландская картина была одновременно и суровой нордической сагой о нерушимости кровных уз, и острым социальным комментарием: ее герои не раз поминали недобрым словом Евросоюз, который унифицирует экономические правила, не принимая во внимание особенности конкретной страны или региона.

Австралийская версия намного проще и схематичнее. Вместо двух неоднозначных личностей тут две вполне однозначные. Лес в исполнении Майкла Кейтона – черная овца, нелюдимый отшельник, пьянчуга, с которым никто не хочет иметь никаких дел. Колин, сыгранный Сэмом Нилом, – овца белая. Он мужчина замкнутый, но при этом добродушный, всегда готовый прийти на помощь. Именно ему сценаристы приписали отсутствовавшую в оригинале любовную линию: на Колина заглядывается местная ветеринарша (Миранда Ричардсон). У исландцев не было злодея, а тут он есть: это вредный чиновник (Леон Форд), для которого бумажки важнее людей. На месте волнующего открытого финала теперь закрытый, легко угадываемый даже после просмотра трейлера.

Визуально адаптация тоже проигрывает оригинальным «Баранам». Над исландским фильмом работал потрясающий норвежец Стурла Брандт Гревлен, который за прошедшие пять лет стал одним из самых известных операторов мира. Это он снял одним феноменальным кадром немецкую криминальную драму «Виктория», оживил воображаемые миры писательницы Ширли Джексон в «Ширли» и ушел в загул с персонажами датской трагикомедии «Еще по одной». Камера Гревлена, даже когда взлетает над исландскими фьордами, остается живой, за ней всегда угадывается заинтересованный взгляд человека, а не машины. В англоязычных «Баранах» съемки местных достопримечательностей напоминают туристическую рекламу: на заднем плане не хватает разве что надписи «Visit Australia» и какого-нибудь броского слогана.

Бараны

Но если отстраниться от сравнений, то нужно признать, что австралийская команда проделала хорошую работу. Сценаристам хватило ума и такта оставить главных героев по-скандинавски немногословными и не разъяснять суть их семейного конфликта. Снежная буря, бушевавшая на последних минутах исландских «Баранов», без потери драматического эффекта превратилась в лесные пожары – бич Австралии. Актерские работы и здесь на высоте: Сэм Нил за роль Колина не зря получил номинацию на премию Австралийской академии кино и телевидения.

Ну и главное: братская любовь осталась братской любовью, новые «Бараны» – это по-прежнему фильм о том, что бодаться с близкими не стоит. Тем, кто засыпает на медленных картинах из Северной Европы, англоязычная версия, пожалуй, будет в самый раз: она и смешная, и трогательная, и поучительная. Вполне рождественское кино, несмотря на отсутствие в кадре снега. Но если будет такая возможность, то посмотрите потом и оригинал. Копия его все равно не заменит.