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Рамс
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Rams

Рамс, 2018

2018 / США
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О фильме

Автор знаменитой дизайн-трилогии Гари Хастуит снимал последние несколько лет фильм-интервью о легенде компаний Braun и Vitsoe Дитере Рамсе. Музыку к документальному портрету одного из самых влиятельных дизайнеров 20 века написал великий Брайен Ино. Экскурс в историю создания 10 принципов хорошего дизайна и культовых гаджетов прошлого века, рассказ о работе и об увольнении из Braun, который с помощью созданных Дитером радиоприемников, проигрывателей, телевизоров, чайников, калькуляторов, проекторов несколько десятилетий для дизайнеров всего мира был символом современности и прогресса. Дитер Рамс танцует, Дитер Рамс забавно критикует выставку стульев лучших дизайнеров, Дитер Рамс подстригает растения дома у бассейна, читает лекцию в университете, шутит с коллегами, трогает материалы на производстве мебели по его чертежам, не приемлет поведение разучившихся смотреть на мир людей с айфонами, создателей которых вдохновило разработанное им в 1958 году радио T3. Долговечность, функциональность, честность, эстетичность, инновационность, экологичность, скромность — важнейшие постулаты современной дизайн-теории. «Рамс» — про человека, создавшего более сотни предметов, которыми пользовались миллионы, человека, который знает, что в мире слишком много ненужных вещей, и дизайн — это серьезно.

7.4 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 14 декабря 2018
Премьера в мире 28 ноября 2018
Возраст 16+
Режиссер
Гари Хастуит
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Рамс 2 постера
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