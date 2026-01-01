Оповещения от Киноафиши
Мариано Ардженто Mariano Argento
Киноафиша Персоны Мариано Ардженто

Мариано Ардженто

Mariano Argento

Дата рождения
5 декабря 1966
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Герой триллеров

Популярные фильмы

Тайна в его глазах 7.4
Тайна в его глазах (2009)
Афера века 7.0
Афера века (2020)
Путь к успеху 5.8
Путь к успеху (2022)

Фильмография Мариано Ардженто

Жанр
Год
Путь к успеху 5.8
Путь к успеху Camino al éxito
комедия, драма 2022, Аргентина
Афера века 7
Афера века El robo del siglo
комедия, криминал 2020, Аргентина
Тайна в его глазах 7.4
Тайна в его глазах El secreto de sus ojos
криминал, драма, триллер, мелодрама, мистика 2009, Испания / Аргентина
Смотреть трейлер
