Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Луис Луке

Луис Луке

Luis Luque
Луис Луке
Луис Луке Luis Luque
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
1 января 1956
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Место рождения
Буэнос-Айрес, Аргентина
Биография Луис Луке

Фильмография Луис Луке
Ненастоящий папа
Ненастоящий папа
комедия, драма 2022, Аргентина
5.0
Афера века
Афера века
комедия, криминал 2020, Аргентина
6.0
Все фильмы
Related video
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Сильная энергетика: 3 знака Зодиака стопроцентно защищены от сглаза
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Приложение киноафиши