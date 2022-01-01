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Александра Дейвис

Alexandra Davies
Александра Дейвис
Александра Дейвис Alexandra Davies
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Дата рождения
8 марта 1977
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Ньюкасл на Тайне, Великобритания
Биография Александра Дейвис

Фильмография Александра Дейвис
Изгоняющий дьявола. Врата
Изгоняющий дьявола. Врата
ужасы, триллер 2019, США / Франция / Непал
4.0
Арктический взрыв
Арктический взрыв
боевик, фантастика 2010, Австралия / Канада
4.0
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