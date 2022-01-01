Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Александра Дейвис
Александра Дейвис
Alexandra Davies
О персоне
Фильмография
Александра Дейвис
Alexandra Davies
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
8 марта 1977
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Ньюкасл на Тайне, Великобритания
Биография Александра Дейвис
Развернуть
Фильмография Александра Дейвис
Изгоняющий дьявола. Врата
ужасы, триллер
2019, США / Франция / Непал
4.0
Арктический взрыв
боевик, фантастика
2010, Австралия / Канада
4.0
Все фильмы
Related video
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне