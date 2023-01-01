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Легенда о волках Легенда о волках
Киноафиша Фильмы Легенда о волках Легенда о волках, 2020: актеры и роли
Wolfwalkers Легенда о волках 2020 / Ирландия / Люксембург / США / Франция / Великобритания
8.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Легенда о волках, 2020: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Томм Мур Tomm Moore Росс Стюарт Ross Stewart
В ролях
Шон Бин Шон Бин Sean Bean Хонор Книфси Хонор Книфси Honor Kneafsey Эва Уитэйкер Eva Whittaker Саймон МакБерни Саймон МакБерни Simon McBurney Мария Дойл Кеннеди Мария Дойл Кеннеди Maria Doyle Kennedy Джон Кенни Jon Kenny Томми Тирнан Томми Тирнан Tommy Tiernan
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
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Переводчик
Переводчик
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