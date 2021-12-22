«Триумф»: Рецензия Киноафиши

Вероятно, есть у пьесы Сэмюэла Беккета «В ожидании Годо» и самой идеи тюрьмы нечто общее. Пьеса была впервые представлена в 1953 году, а в 1957 ее показали заключенным Сан-Квентина. Один из них, Рик Клачи, был так ею впечатлен, что открыл в тюрьме театральную студию, а после освобождения работал с самим Беккетом над берлинской постановкой «Последней пленки Крэппа».

В 1985 году шведский театральный режиссер Ян Йонсон решил поставить «Годо» в тюрьме Кумла. После долгих репетиций в одном из театров Гетеборга настал, наконец, день премьеры, но он очень некстати совпал с побегом пяти из шести актеров. Узнав об этом, Беккет только и сказал: «С моей пьесой не могло случиться ничего лучше».

Ирония абсурдиста Беккета заключалась в том, что герои пьесы – бродяги Владимир и Эстрагон – застряли во временной ловушке, бесконечно ожидая неведомого Годо — то ли их тюремщика, то ли освободителя.

Триумф

Что подумал Эммануэль Курколь — режиссер и сценарист «Триумфа» — когда услышал историю Йонсона, которую решил перенести на экран? Вероятно, что-то вроде «Черт побери, наконец, у меня есть хорошая история!». Курколь – этакий незаметный «негерой» французского кино, поставивший к своим 60 годам лишь два фильма. «Триумф», попавший в конкурсную программу Каннского кинофестиваля в прошлом году, стал первым его крупным успехом.

Кроме того, фильм получил приз Европейской киноакадемии, также известной как «европейский Оскар», в категории «лучшая комедия», и выбор этот кажется неслучайным. Оригинальный «Оскар» в последнее время критикуют за награждение фильмов тихих, зачастую не выдающихся, но поднимающих важные социальные вопросы. «Триумф» – именно такой фильм, с поправкой на европейский канон.

Так же как и Йонсон когда-то, в «Триумфе» тюремную постановку «Годо» готовит отставной актер Этьен Карбони (Кад Мерад), не оставляющий надежды добиться признания в свои сорок с лишним лет и мечтающий о роли Лопахина в «Вишневом саде». Смыслы из «Годо» – этой кротовой норы смыслов – можно доставать бесконечно, но Курколь сознательно игнорирует большую их часть, сосредотачиваясь на динамике отношений Этьена и его подопечных и лишь слегка касаясь темы свободы/несвободы. «Театр Курколя» – это вовсе не театр абсурда, он гораздо ближе к мольеровской комедии нравов.

Триумф

В этой идейной непритязательности и «некрикливости» кроется, как кажется, обаяние «Триумфа» — истории обыкновенного чуда о том, как искусство, пусть и ненадолго, способно изменить человека и подарить ему надежду.

Кому может понравиться скромный, но искренний фильм Курколя? Любому, кто ему доверится.