Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Лоран Стокер
Лоран Стокер
Laurent Stocker
О персоне
Фильмография
Лоран Стокер
Laurent Stocker
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Карьера
Актер
Биография Лоран Стокер
Развернуть
Фильмография Лоран Стокер
Мужчины на грани нервного срыва
комедия
2022, Франция / Бельгия
4.0
Счастливо оставаться
драма, комедия
2020, Франция
7.0
Каприз
мелодрама, комедия
2015, Франция
5.0
Покажите язык, мадемуазель
драма, комедия
2013, Франция
5.0
Просто вместе
мелодрама, драма
2007, Франция
7.0
Все фильмы
Related video
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»