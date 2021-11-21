"Держись!": Шура объявил войну Дане Борисовой из-за "трезвого" поста в соцсетях

Эстрадный певец Александр Медведев, известный под псевдонимом Шура, пообещал бывшей телеведущей Дане Борисовой, что о ней вспомнят все СМИ. Видимо, 46-летний артист собрался отомстить своей коллеге по ток-шоу "Прямой эфир" за неприглядную правду, которую она раскрыла о нем после съемок очередного выпуска.