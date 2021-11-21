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Александр Медведев
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Александр Медведев
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Фильмография Александра Медведева
Лиса Алиса
криминал, драма
2001, Россия / Франция
5.0
Орландо
драма
1992, Великобритания / Россия / Франция / Италия / Нидерланды
6.0
Чекист
драма
1992, Россия / Франция
7.0
Бакенбарды
комедия
1990, СССР
7.0
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Статьи о персоне
"Держись!": Шура объявил войну Дане Борисовой из-за "трезвого" поста в соцсетях
Эстрадный певец Александр Медведев, известный под псевдонимом Шура, пообещал бывшей телеведущей Дане Борисовой, что о ней вспомнят все СМИ. Видимо, 46-летний артист собрался отомстить своей коллеге по ток-шоу "Прямой эфир" за неприглядную правду, которую она раскрыла о нем после съемок очередного выпуска.
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21 ноября 2021 18:39
"Самая большая ошибка": Шура не общался с мамой 25 лет
Эстрадный певец Александр Медведев, известный под сценическим псевдонимом Шура, рассказал, о чем жалеет сильнее всего. У 46-летнего эпатажного артиста не сложились отношения с самым родным человеком — мамой Светланой.
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13 ноября 2021 14:12
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