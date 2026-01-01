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О персоне
Максим Дашкин
Maxim Dashkin
Киноафиша
Персоны
Максим Дашкин
Максим Дашкин
Maxim Dashkin
Дата рождения
30 апреля 1974
Возраст
52 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Продюсер, Режиссер, Сценарист
Биография Максима Дашкина
Родился 30 апреля 1974 года.
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Популярные фильмы
6.3
Простой карандаш
(2019)
5.2
На дальних рубежах
(2020)
Фильмография Максима Дашкина
5.3
На дальних рубежах
Far Frontiers
драма
2020, Россия
Смотреть трейлер
6.3
Простой карандаш
Prostoy karandash
драма
2019, Россия
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