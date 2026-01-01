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Максим Дашкин
Максим Дашкин Maxim Dashkin
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Максим Дашкин

Maxim Dashkin

Дата рождения
30 апреля 1974
Возраст
52 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Продюсер, Режиссер, Сценарист

Биография Максима Дашкина

Родился 30 апреля 1974 года. 

Популярные фильмы

Простой карандаш 6.3
Простой карандаш (2019)
На дальних рубежах 5.2
На дальних рубежах (2020)

Фильмография Максима Дашкина

На дальних рубежах 5.3
На дальних рубежах Far Frontiers
драма 2020, Россия
Смотреть трейлер
Простой карандаш 6.3
Простой карандаш Prostoy karandash
драма 2019, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
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