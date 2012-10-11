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Киноафиша Фильмы Испанец

Испанец

Ispanets 18+
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О фильме

Эта история, основанная на реальных событиях, рассказывает о жизни знаменитого испанского летчика Хосе Фернандеса. В конце тридцатых годов двадцатого века он приехал в СССР для службы в Красной Армии. Бравому летчику удается пройти всю Вторую мировую войну и остаться в живых.

На непростом пути войны Хосе встречает русскую девушку Машу, с которой у него завязывается долгий роман. Ради своей любви летчик решает остаться в Советском Союзе. Но в то время интернациональные браки не слишком приветствовались властями. Они вынуждают Хосе уехать в Испанию, даже несмотря на то, что его возлюбленная ждет ребенка. Но через много лет внуку Хосе, ставшему авиамехаником, суждено будет участвовать в продолжении истории его предка.

Испанец - трейлер
Испанец  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 11 октября 2012
Дата выхода
11 октября 2012 Россия Панорама Кино 16+
11 октября 2012 Казахстан
11 октября 2012 Украина
Сборы в мире $33 605
Производство AST, Мосфильм
Другие названия
Ispanets, Vozdushnyy angel, Воздушный ангел, Испанец
Режиссер
Александр Цацуев
В ролях
Сергей Шнырев
Сергей Шнырев
Мария Баева
Мария Баева
Александр Пашутин
Александр Пашутин
Артем Панчик
Владимир Панчик
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

3.2
Оцените 10 голосов
3.2 IMDb
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Испанец - трейлер
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