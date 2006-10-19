31-й километр, 2006

Молодая мексиканка Агата возвращалась ночью домой, когда перед ней возникла фигура обнаженного мальчика. Девушка вышла из машины, чтобы посмотреть на ребенка, но в тот же миг была сбита проезжавшим мимо грузовиком. Ментальный крик о помощи был услышан ее сестрой-близнецом Каталиной, которая мгновенно приехала на место трагедии и доставила пострадавшую сестру в клинику. Агате ампутируют обе ноги и отправиляют в палату для безнадежно больных. Сестра Агаты и ее бойфренд Омар тяжело переживают трагедию и решают любой ценой разобраться в случившемся. В первую очередь, раскрыть тайну, связанную со старым дорожным знаком “31-й километр”, у которого все и произошло…

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