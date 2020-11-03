«Омен. Наследие»: Рецензия Киноафиши

Бьянка (Каролина Крешентини) устраивается работать врачом в церковную больницу, скрыв от руководства свою беременность. Ей достаются ночные смены в педиатрии. Вроде бы ничего сложного: раз в пару часов делать обход и следить за покоем детей. Но в первый же день Бьянка узнаёт, что её предшественница выбросилась из окна без видимой на то причины. Вскоре героиня знакомится с мальчиком с койки номер 6 — он очень волнуется и ищет свою маму. Она успокаивает ребёнка и обещает, что та скоро придёт. Вот только наутро все уверяют Бьянку, что койка номер 6 давно пустует.

В российском прокате складывается не самая добрая традиция называть все подряд фильмы про страшных детей «Омен». Так в 2019 году уже выходил «Омен: Перерождение», теперь очередь дошла и до «Наследия», в оригинале именующегося просто «Кровать номер шесть». Но строго говоря, прокатчиков трудно винить за такие вольности. Конечно, эти фильмы не имеют никакого отношения не только к оригинальной серии, но и друг к другу, и вообще к детям, одержимым дьяволом. А уж в новой картине и вовсе совершенно другая тема, да и производство совсем других стран. Но всё же это чуть ли не единственная возможность привлечь внимание к низкобюджетным хоррорам.

Омен. Наследие

И если поклонников исключительно голливудского кино может смутить итало-аргентинское производство, то для любителей необычных ужасов это как раз покажется дополнительным плюсом. Италия и вовсе стоит у истоков жанра. Аргентина же нечасто, но метко радует дешёвыми, однако очень атмосферными ужасами вроде «Оцепеневших от страха». Увы, «Омен. Наследие» вряд ли может претендовать на подобные лавры. Однако он не раздражает, а иногда даже и радует.

Опытные сценаристы братья Манетти, когда-то впечатлившие Венецию криминальной комедией «Любовь и пуля», решили на этот раз обыграть шаблоны классических ужасов. Причём они словно специально смешали сразу несколько типичных ходов: тут и больница, и священники, скрывающие какие-то тайны, и страшные дети. А в дополнение ко всему главная героиня обязательно беременна, что возвращает к идеям чуть ли не «Ребёнка Розмари» и так старательно обыгрываемому в хоррорах страху материнства.

Омен. Наследие

Но ругать фильмы за стандартные приёмы нет никакого смысла: зачастую и самые удачные, и откровенно провальные примеры жанра построены на одних и тех же идеях. Вопрос лишь в том, как их воплотят. К счастью, создатели фильма реально осознавали небольшой бюджет картины, а потому не попытались сделать больше, чем могли. Большая часть действия разворачивается в одних и тех же декорациях, а спецэффектов здесь по минимуму (как раз когда они появляются, становится немного неловко). В остальное же время пытаются интриговать самой атмосферой.

Но вот тут и кроется слабое звено нового «Омена»: Манетти выступили в картине лишь сценаристами и продюсерами, а постановку доверили новичку в режиссуре Милене Кокоцца. И поэтому фильм можно назвать лишь удачным дебютом: сначала могут смущать слишком статичные планы, но потом именно за счёт сочетания с ручной камерой в жутких моментах неплохо заметно напряжение героини. Но всё же именно со страхом дела обстоят не лучшим образом аж до самой середины истории: скримеров мало, а повороты сюжета слишком затянуты и раскрываются в тот момент, когда зритель и так уже всё отлично понял.

Омен. Наследие

Спасение приходит в виде сцен с «логикой сна», где реальность смешивается с вымыслом. При очень простом подходе их показали атмосферно и неожиданно. Даже хочется, чтобы на такие приёмы сделали большую ставку.

В итоге «Омен. Наследие» вряд ли кого-то слишком сильно удивит: из сочетания классических идей не получилось ничего принципиально нового. Но это и далеко не худший ужастик за год. Фанаты жанра оценят и отсылки к старому кино, и неплохую атмосферу, и вполне достойную игру исполнительницы главной роли. Жаль, что больше одноразовой истории у авторов не вышло, задатки были неплохи.

Алексей Хромов