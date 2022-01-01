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Натали Кальдонаццо
Натали Кальдонаццо
Nathalie Caldonazzo
О персоне
Фильмография
Натали Кальдонаццо
Nathalie Caldonazzo
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Дата рождения
24 мая 1969
Возраст
53 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Биография Натали Кальдонаццо
Родилась 24 мая 1969 года. Рим, Италия.
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Фильмография Натали Кальдонаццо
Омен. Наследие
ужасы, триллер
2019, Италия / Аргентина
5.0
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