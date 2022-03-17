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Парящий тигр Парящий тигр
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The Tiger Rising Парящий тигр 2021 / США
6.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Отзывы о фильме «Парящий тигр»

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Гульнара Хайбрахманова 17 марта 2022, 20:24
Оценка
Советую.. И поражена низкой оценкой(( В свете сегодняшнего дня фильм особенно актуален. При видимой простоте сюжета, композиции, отсутствии спецэффектов, которыми пытаются в наше время заполнить бессмысленное временное пространство в фильмах, фильм ОЧЕНЬ МУДРЫЙ!! И это самое важное , за что он заслуживает внимания и признания.
Приведу фразы, которые вы услышите в фильме (самые громкие), которые заставят задуматься.. По ним вы поймете ваш ли этот фильм. Если не тронули - то не тратьте время, чтобы после не ставить 2 звезды..До него нужно дорасти...
1.Только ты сама можешь спасти себя..
2. Мы одинаково видим этот мир (диалог мамы и сына - элемент эмоциональной связи)..
3, Впусти печаль в сердце, там ее место.. (любые чувства - их место в сердце, принять - прожить.)
Очень хочется попросить - если фильм кому то не понравился, не ставьте ничего...Дайте людям возможность почувствовать, что их души еще живы...Дайти авторам фильма возможность достучаться до сердца...
17 марта 2022, 20:24 Ответить
Гульнара Хайбрахманова 17 марта 2022, 20:24
Оценка
Дайте**
17 марта 2022, 20:24 Ответить
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