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Мануэла Веласко
Мануэла Веласко
Manuela Velasco
О персоне
Фильмография
Мануэла Веласко
Manuela Velasco
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Дата рождения
23 октября 1975
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Биография Мануэла Веласко
Родилась 23 октября 1975 года. Мадрид, Испания.
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Фильмография Мануэла Веласко
Карантинные истории
комедия
2020, Испания
5.0
Репортаж: Апокалипсис
ужасы
2014, Испания
5.0
Репортаж из преисподней
ужасы
2009, Испания
7.0
Репортаж
ужасы
2007, Испания
7.0
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