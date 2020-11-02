«Карантинные истории»: Рецензия Киноафиши

Во время пандемии киноиндустрии пришлось пробовать новый формат съемок и рассматривать истории под совершенно другим углом. Из-за этого случился настоящий бум стриминговых сервисов и стали популярны так называемые скринлайф-сериалы. Режиссеры не отчаялись и даже стали снимать из собственного дома. Так, например, летом на сервисе Netflix вышел документальный проект Homemade, который полностью состоит из короткометражных фильмов режиссеров и актеров из разных стран мира. Это означает, что кино вовсе не умирает, а трансформируется и находит новые способы говорить с зрителем.

«Карантинные истории» — еще один пример экспериментального кино в современных условиях. На этот раз идея принадлежит испанским режиссерам, которые сняли пять историй длительностью 15-20 минут в условиях вынужденной самоизоляции. Короткометражные фильмы связаны между собой только тем, что действие всех сюжетных линий происходит во время локдауна. Герои почти не упоминают пандемию в своих разговорах, о ее наличии свидетельствуют лишь очевидные элементы карантина: маски, дезинфекция рук, разговоры по Zoom, соблюдение изоляции.

Карантинные истории

Режиссеры не ограничивались при выборе тем. Здесь можно услышать рассказ серийного убийцы, который приобретает неожиданный поворот, или, например, посмотреть на начинающего преступника, берущего уроки по видеосвязи в Zoom. Для любителей мелодрамы есть также романтическая история соседей, которые во время карантина лишь сближаются. Кроме всего прочего, раскрывается изнаночный мир мафиозной семьи и тонкости актерских проб из дома. Каждая из этих историй, вероятно, могла бы стать фундаментом для самостоятельного полнометражного фильма, однако здесь они лишь части одного пазла, и, несмотря на хронометраж, каждая история выглядит завершенной и вполне себе цельной.

Такие абсолютно разные истории, пожалуй, связывает еще местами черный юмор. Даже если сюжет с виду напоминает психологический триллер или криминальную драму, создатели добавляют иронию, не отходя от заданной интонации. У режиссеров нет цели сделать глубокое серьезное кино о вирусе и заточении. Они скорее хотят обыграть ситуацию в свою пользу, демонстрируя новаторский ракурс повествования. Ведь очевидно, что «Карантинные истории» — это в первую очередь развлекательный проект, созданный людьми, которые хотели творить и в условиях самоизоляции. Любопытно, что актеры и режиссеры действительно сотрудничали между собой дистанционно, то есть звездам пришлось попробовать себя и в качестве операторов. Это свидетельствует о важной главе в истории кино, когда процесс съемок не ограничивается душными студийными площадками и повторными дублями. И это также лишний раз говорит нам о том, что при желании можно сделать свой собственный фильм, не выходя из дома, в привычных для тебя условиях.

Карантинные истории

В конечном итоге у испанских кинематографистов получилось сделать экспериментальный проект о людях, которые столкнулись с вынужденным карантином. Не рефлексируя на тему вируса, режиссеры показали то, как люди продолжают жить своей обычной жизнью даже в не самых приятных условиях. Кто-то из них не намерен менять свой привычный образ жизни, кто-то, напротив, обнаруживает у себя новый талант, а кто-то неожиданно находит семью. Так или иначе, оказалось, что жизни героев могут измениться даже за считанные минуты короткого метра.

Подобный фильм будет интересно увидеть любому, кто пережил самоизоляцию. Ведь он позволяет нам взглянуть в лицо нашим новым привычкам, которые так быстро перекочевали в сферу кино. Пять независимых историй таким своеобразным образом переплетаются в едином ритме и демонстрируют зрителю образ нашего поколения.

Гульназ Давлетшина