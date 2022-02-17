«Любовники»: Рецензия Киноафиши

Когда-то Лиза (Стэйси Мартин) и Симон (Пьер Нинэ) были страстно любящей парой, но Симон любил заработать шальных денег на наркотиках, и это его погубило. Один из клиентов Симона умер от передозировки прямо у него на руках, поэтому Симон решил уехать из страны. Один. Он обещал дать Лизе знак, как только сможет.

Но вот проходит несколько лет, уставшая ждать Лиза женится на обеспеченном взрослом мужчине Леонарде (Бенуа Мажимель). В один из отпусков они едут на курорт на тропическом острове. Там Лиза снова встречает Симона, который работает при отеле. Старые возлюбленные предсказуемо ступают на путь измен, обманов и запретной страсти.

Любовный треугольник – рабочая, пускай и изъезженная сюжетная структура для мелодрамы. Проблема в том, что фильм опытной французской постановщицы Николь Гарсия не предлагает ничего нового для этой знакомой зрителю схемы. История разделена на три акта, и все события, происходящие в каждом из них, абсолютно предсказуемы. От очевидных мелодраматичных рельсов картина отходит лишь ближе к концовке и то лишь для того, что сменить рельсы на чуть менее обыденные. Нельзя упрекнуть «Любовников» в безэмоциональности, но шаблонность событий серьезно их принижает.

Любовники

По сути, вся сюжетная история изображена навязчивой отсылкой – в фильме не раз фигурирует классическая картина Кацусики Хокусая «Большая волна в Канагаве». Мощная волна, которая накроет все живое. Пускай любовная интрига в картине развивается весьма подробно (что, прямо скажем, местами утомляет), но идет она к довольно очевидному и понятному с первой же трети исходу.

Актеры хоть и очень стараются, но играть им практически нечего. Их герои, по сути, функции, живущие довольно простыми страстями, пускай и каждому человеку понятными. Во второй половине пара достойных актерских выходов появляется у Нинэ и Мажимеля, но на этом все.

Любовники

В итоге мы получаем чрезмерно медленную, красиво снятую, но безжизненную и шаблонную мелодраму, воздуха в этой истории не очень много, пускай он и есть. Фильм может понравиться любителям мелодрам, но важно не идти на картину с завышенными ожиданиями.