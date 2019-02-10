Бог существует, ее зовут Петруния, 2018

Петруния, 32-летняя жительница Северной Македонии, все еще живет со своими родителями. Она успешно закончила исторический факультет, но не может найти работу по специальности и теперь пытается устроиться хоть куда. После унизительного и неудачного собеседования на текстильной фабрике Петруния случайно замечает Крестный ход. По пасхальной традиции священник сбрасывает с большое деревянное распятие с моста в реку: того, кто первым до него доберется, ждет счастливый год. Петруния первой добирается до креста, чем вызывает скандал, охвативший всю страну.