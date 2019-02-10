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Бог существует, ее зовут Петруния Бог существует, ее зовут Петруния
Киноафиша Фильмы Бог существует, ее зовут Петруния
Gospod postoi, imeto i' e Petrunija / God exists, her name is Petrunija

Бог существует, ее зовут Петруния, 2018

2018 / Македония / Бельгия / Хорватия / Франция / Словения
6.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Петруния, 32-летняя жительница Северной Македонии, все еще живет со своими родителями. Она успешно закончила исторический факультет, но не может найти работу по специальности и теперь пытается устроиться хоть куда. После унизительного и неудачного собеседования на текстильной фабрике Петруния случайно замечает Крестный ход. По пасхальной традиции священник сбрасывает с большое деревянное распятие с моста в реку: того, кто первым до него доберется, ждет счастливый год. Петруния первой добирается до креста, чем вызывает скандал, охвативший всю страну.

  • Сценарий фильма основан на реальных событиях: в 2014 году македонская женщина действительно первой схватила деревянный крест, хотя женщинам запрещено участвовать в этом ритуале. Из-за травли, которой ее подвергло местное духовенство и СМИ, женщине пришлось переехать в Лондон.
  • Режиссер фильма Теона Стругар Митевская и сценаристка Эльма Татарагич, разочарованные реакцией общественности на этот эпизод, решили создать героиню с сильным характером, которая не отступила бы перед осуждением патриархального общества, но противостояла бы ему.
  • На главную роль была выбрана известная македонская театральная актриса Зорица Нушева, эта работа стала ее кинодебютом. Митевская специально подбирала актрису с комедийным амплуа, чтобы задействовать ее в драматической роли, чтобы создать необычное ритмическое настроение в кадре.

32-летняя безработная Петруния по дороге с неудачного собеседования внезапно решает принять участие в мужском соревновании по нырянию в прорубь за крестом. Героиня неожиданно побеждает, чем вызывает негодование всей ортодоксальной общественности Македонии.

6.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2018
Премьера в мире 10 февраля 2019
Возраст 18+
Режиссер
Теона Стругар Митевска
В ролях
Лабина Митевска
Стефан Вуйисич
Петар Мирчевски
Петар Мирчевски
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Бог существует, ее зовут Петруния 2 постера
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18 февраля 2019 19:04
Берлин-2019: «Бог существует, её зовут Петруния» История о македонской девушке, которая рискнула бросить вызов религиозным традициям, стала одним из главных фаворитов конкурсной программы.
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12 февраля 2019 18:37
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