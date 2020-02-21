Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Кокон Кокон
Киноафиша Фильмы Кокон
Kokon

Кокон, 2020

2020 / Германия
6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Лето 2018 года, Берлин, Кройцберг. Уже давно установилась жара, а учёба в школе всё никак не закончится. Класс Норы отправляется, впрочем, в двухнедельный поход на байдарках. Но сама она не сможет принять в нём участие: у неё сломана рука. Поэтому ближайшие 2 недели 14-летняя Нора будет учиться в классе своей сестры, 16-летней Юле. Всё идёт хорошо, пока в один из дней девушка не попадает в щекотливую ситуацию. На помощь ей приходит Роми, которая, несмотря на то, что она в классе новенькая – её оставили на второй год – чувствует здесь себя как рыба в воде. Чувство благодарности к Роми перерастает в интерес, а затем и в нечто большее - чувство, которое сама себе Нора вряд ли в состоянии объяснить. А Роми легко экспериментирует со своей внешностью и сексуальностью…

6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 24 сентября 2020
Премьера в мире 21 февраля 2020
Возраст 18+
Режиссер
Леони Криппендорфф
В ролях
Лена Урцендовски
Лена Урцендовски
Йелла Хаазе
Йелла Хаазе
Анна-Лена Кленке
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Кокон 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Приложение киноафиши