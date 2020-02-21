Кокон, 2020

Лето 2018 года, Берлин, Кройцберг. Уже давно установилась жара, а учёба в школе всё никак не закончится. Класс Норы отправляется, впрочем, в двухнедельный поход на байдарках. Но сама она не сможет принять в нём участие: у неё сломана рука. Поэтому ближайшие 2 недели 14-летняя Нора будет учиться в классе своей сестры, 16-летней Юле. Всё идёт хорошо, пока в один из дней девушка не попадает в щекотливую ситуацию. На помощь ей приходит Роми, которая, несмотря на то, что она в классе новенькая – её оставили на второй год – чувствует здесь себя как рыба в воде. Чувство благодарности к Роми перерастает в интерес, а затем и в нечто большее - чувство, которое сама себе Нора вряд ли в состоянии объяснить. А Роми легко экспериментирует со своей внешностью и сексуальностью…