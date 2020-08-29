Слалом, 2020

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о выходе в прокат 6.6 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6 Продолжительность 1 час 33 минуты Год выпуска 2020 Премьера онлайн 12 февраля 2021 Премьера в мире 29 августа 2020 Возраст 18+ Режиссер Шарлин Фавье В ролях Ноэ Абита Жереми Ренье Мари Денарно Мюриель Комбо Маира Шмитт Все актеры и съемочная группа 1 постер

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