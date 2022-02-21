Меню
От кутюр - дублированный трейлер
От кутюр. Дублированный трейлер

От кутюр. Дублированный трейлер

Дата публикации: 21 февраля 2022
От кутюр – Жад, девушка из неблагополучного района Парижа, промышляет уличными кражами. Однажды в подземном переходе она крадет сумку у Эстер - главной швеи модного дома Dior. Вместо того, чтобы вызвать полицию, Эстер решает помочь девушке и предлагает ей, совсем далёкой от фэшн-индустрии, работу в одном из самых престижных ателье мира. Коллеги Эстер в недоумении, а друзья Жад не верят, что у нее что-то получится. Но главную швею Диор еще никогда не подводило чутье - именно в этой дерзкой и грубоватой девушке с окраин она увидела большой потенциал. Но сможет ли Жад доказать не только окружающим, но и самой себе, что она способна кардинально изменить свою жизнь?
6.2 От кутюр
От кутюр мелодрама, 2021, Франция
