От кутюр
– Жад, девушка из неблагополучного района Парижа, промышляет уличными кражами. Однажды в подземном переходе она крадет сумку у Эстер - главной швеи модного дома Dior. Вместо того, чтобы вызвать полицию, Эстер решает помочь девушке и предлагает ей, совсем далёкой от фэшн-индустрии, работу в одном из самых престижных ателье мира. Коллеги Эстер в недоумении, а друзья Жад не верят, что у нее что-то получится. Но главную швею Диор еще никогда не подводило чутье - именно в этой дерзкой и грубоватой девушке с окраин она увидела большой потенциал. Но сможет ли Жад доказать не только окружающим, но и самой себе, что она способна кардинально изменить свою жизнь?
