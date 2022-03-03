«От кутюр»: Рецензия Киноафиши

Жади (Лина Кудри) однажды вечером не очень удачно украла сумку у Эстер (Натали Бай). Эстер всю жизнь проработала швеей в мастерской Dior и подумывает об уходе на покой. Жади, испугавшись дороговизны украденной сумки, решает вернуть ее владелице. Сразу поняв, что кража – дело рук Жади, Эстер тем не менее не обращается в полицию. Юная воровка вызывает какие-то материнские чувства в Эстер. Она берет девушку под опеку и дает ей возможность попробовать себя в швейном деле.

От кутюр

С чего начинается высокая мода? С рук швеи, которая принимается за реализацию идей кутюрье. Любой замысел, даже самый гениальный, невозможен без мастерской работы тех, кто не выходит на подиум и не дает интервью модным журналам. Если условный «Дьявол носит Prada» рассказывал про верх пищевой пирамиды в море моды, то «От кутюр» – подробный экскурс в мир планктона. Но как океанологу интересны и киты, и планктон, так и любителям моды фильм определенно понравится, ведь он адресован именно этой целевой аудитории.

Модная часть проработана в картине наиболее подробно и с наибольшей любовью. Педантично и красиво показан труд швей в мастерской, подробно и поэтапно показан процесс работы над одеждой. Платьица, вещицы – просто прелесть, глаз не оторвать.

От кутюр

Некоторая проблема намечается с собственно драматургической составляющей, а также кинематографической. Если внешне фильм сделан вполне красиво и эстетично (мастеровитый жанровый оператор Жорж Лешаптуа умело работает со светом и картиной в целом), то на уровне сценария просматриваются явные недочеты. В целом картина не составляет впечатления драматургической цельности и законченности. Повествование сильно проседает в середине действия, чтобы в итоге довольно резко, почти на полуслове, закончиться. Затронуты многие темы: и вопрос трудовой миграции, и поиск себя, и отношения между работой и личной жизнью – какого-то полноценного вывода нет ни для одной из них.

Пожалуй, единственное, что точно прочитывается из художественного посыла этой картины – выбери дело своей жизни и сделай так, чтобы оно заполнило ее всю. Фильм откровенно комплементарно относится к труженицам модных домов, в общем-то, прощая им даже огрехи в личной жизни. «Делай что должно, и будь что будет». Очень актуальный и вполне конкретный совет.