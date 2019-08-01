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Слон по имени Бенджамин Слон по имени Бенджамин
Киноафиша Фильмы Слон по имени Бенджамин
Benjamin Blümchen

Слон по имени Бенджамин, 2019

2019 / Германия
3.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Немецкая комедия рассказывает о небольшом городке, в котором есть кое-что необычное. Здесь в зоопарке обитает слон, который умеет говорить. Бенджамин – знаменитость даже за пределами города, а местные жители души в нем не чают. Но беспринципная бизнес-леди намерена построить на месте зоопарка дорогостоящий жилой комплекс. Бенджамину с лучшим другом Отто нужно придумать, как спасти его.

  • Большинство героев в этой картине являются настоящими актерами. А вот слон Бенджамин создан при помощи анимации.
  • Сюжет картины основан на популярном анимационном шоу для детей с одноименным названием. В свою очередь, оно было основано на аудио-рассказах, которые выходили в Германии, начиная с 1977 года. Всего было выпущено 142 эпизода.
  • Слона Бенджамина озвучил актер Юрген Клукерт. Его голосом персонаж также говорит в большинстве эпизодов телевизионного шоу, а также в оригинальном аудио-спектакле, начиная с 81-го эпизода.
  • Это вторая по счету роль в детском фильме для Уве Оксенкнехта, где он воплощает образ политического лидера. Первый раз это была лента «Джим Пуговка и машинист Лукас».
  • В течение всего фильма Карла лишь один раз произносит свою коронную фразу «Сенсация». А в телешоу и аудио-сериале она звучит несколько раз за эпизод.

В местном зоопарке небольшого городка живёт Бенджамин — добрый и дружелюбный говорящий слон. У Бенджамина много друзей, с которыми он переживает всевозможные приключения, однако веселью скоро может прийти конец, ведь одна вредная бизнес-леди хочет на месте зоопарка построить дорогостоящий жилой комплекс.

3.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.8
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 4 января 2020
Премьера в мире 1 августа 2019
Возраст 0+
Режиссер
Тим Трахте
Тим Трахте
В ролях
Юрген Клукерт
Мануэль Сантос Гельке
Тим Оливер Шульц
Тим Оливер Шульц
Хайке Макач
Хайке Макач
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Слон по имени Бенджамин 1 постер
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Слон по имени Бенджамин смотреть онлайн

Слон по имени Бенджамин
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