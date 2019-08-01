Слон по имени Бенджамин, 2019

Немецкая комедия рассказывает о небольшом городке, в котором есть кое-что необычное. Здесь в зоопарке обитает слон, который умеет говорить. Бенджамин – знаменитость даже за пределами города, а местные жители души в нем не чают. Но беспринципная бизнес-леди намерена построить на месте зоопарка дорогостоящий жилой комплекс. Бенджамину с лучшим другом Отто нужно придумать, как спасти его.