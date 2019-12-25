Берлин, 1933. Жизнь девятилетней Анны, обычной берлинской школьницы, полностью меняется: в погоне от нацистов её семья должна спешно покинуть родной город. Швейцария, Франция и, наконец, Англия — путешествие затянется на два с лишним года, за которые девочка познакомится с культурой других стран, выучит французский и поймет, что значит — быть беженцем. И все это время ее не будет покидать воспоминание о плюшевом розовом кролике, оставленном в берлинском доме.
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