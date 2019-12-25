Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «И наступит рассвет» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Как Гитлер украл розового кролика
7.0
Киноафиша Фильмы Как Гитлер украл розового кролика
7.0

Как Гитлер украл розового кролика

, 2019
Als Hitler das rosa Kaninchen stahl
Германия, Швейцария / биография, драма, семейный / 18+
Постер фильма Как Гитлер украл розового кролика
7.0

О фильме

Берлин, 1933. Жизнь девятилетней Анны, обычной берлинской школьницы, полностью меняется: в погоне от нацистов её семья должна спешно покинуть родной город. Швейцария, Франция и, наконец, Англия — путешествие затянется на два с лишним года, за которые девочка познакомится с культурой других стран, выучит французский и поймет, что значит — быть беженцем. И все это время ее не будет покидать воспоминание о плюшевом розовом кролике, оставленном в берлинском доме.

В ролях

Рива Крымаловски
Anna Kemper
Маринус Хохманн
Max Kemper
Карла Юри
Карла Юри
Dorothea Kemper
Оливер Мазуччи
Оливер Мазуччи
Arthur Kemper
Юстус фон Донаньи
Юстус фон Донаньи
Onkel Julius
Урсула Вернер
Heimpi
Рахель Хубашер
Mutter Zwirn
Peter Bantli
Vater Zwirn
Hannah Kampichler
Vreneli Zwirn
Meisser Noah
Franz Zwirn
Режиссер Каролина Линк
Сценарист Каролина Линк, Анна Брюггеманн, Judith Kerr, Михаэль Гутманн
Композитор Volker Bertelmann
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия / Швейцария
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 25 декабря 2019
Премьера в мире 25 декабря 2019
Дата выхода
22 сентября 2021 Австралия
25 декабря 2019 Австрия
25 декабря 2019 Германия 0
13 ноября 2020 Испания 7
28 апреля 2022 Италия
13 августа 2021 Тайвань
Сборы в мире $8 541 775
Производство Sommerhaus Filmproduktion, Warner Bros. Film Productions Germany, La Siala Entertainment
Другие названия
Als Hitler das rosa Kaninchen stahl, When Hitler Stole Pink Rabbit, Da Hitler stjal den lyserøde kanin, Jak Hitler ukradl růžového králíčka, Kada je Hitler ukrao ružičastog zeca, Quando Hitler Roubou o Coelho Cor-de-Rosa, El año que dejamos de jugar, Gdy Hitler ukradł różowego królika, Hitler heeft mijn roze konijn gestolen, Ko je Hitler ukradel rožnateg zajčka, Kui Hitler varastas mu roosa jänku, L'any en què vam deixar de jugar, Quan Hitler em va robar el conillet rosa, Quand Hitler s'empara du lapin rose, Quando Hitler robo el conejo rosa, Quando Hitler rubò il coniglio rosa, Как Гитлер украл розового кролика, Як Гітлер вкрав рожевого кролика, ヒトラーに盗られたうさぎ, 被偷走的童年, 谁偷了我的粉兔子

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 10 голосов
7 IMDb
Обновлено 10 апреля 2023

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Как Гитлер украл розового кролика

Маленькие волшебницы
Маленькие волшебницы фэнтези, комедия, приключения
2020, Германия
4.0
Артерии мира
Артерии мира драма, семейный
2020, Германия / Монголия
7.0
Все ждут Рождество 2: Люси и магический кристалл
Все ждут Рождество 2: Люси и магический кристалл фэнтези, приключения, семейный
2020, Дания
6.0
Рокка меняет мир
Рокка меняет мир приключения, комедия, драма, семейный
2019, Германия
7.0
Гуд бай, Берлин!
Гуд бай, Берлин! комедия, семейный
2016, Германия
7.0
Точечка и Антон
Точечка и Антон драма, комедия, семейный
1999, Германия
7.0
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Не золотите ручку, а просто пройдите тест: за минуту узнаете, суждено ли вам стать богатым?
Маринад «4 стакана» для ленивых хозяек: в конце августа закрываю перец только так — зимой банки исчезают первыми
Поджигаю лавровый лист в квартире каждый сентябрь и радуюсь: метод наших бабушек, который работает
Этот sci-fi фильм СССР оказался так хорош, что его присвоили себе США: поражает «масштабом и качеством постановки»
«В кои-то веки отдыхаете от убийств»: 3 фильма Netflix с рейтингом 7+ для тех, кто хочет что-то попроще «Одиссеи»
«Только небо, только ветер, только тестик впереди»: угадайте советские фильмы по 5 кадрам с близнецами
Первый канал обогнал Урсуляка и переснял культовую классику СССР — «Война и мир» на новый лад выйдет уже 31 августа
В топе сериалов за неделю не только «Холод», но и «Перекати-поле»: зрители плюются, но смотрят без остановки
Эта советская книга была так хороша, что американцы присвоили себе: сняли по ней фильм, собравший 5(!) «Оскаров»
«Уголовно наказуемо»: в Госдуме требуют «разобраться» с новым «Человеком-пауком» после миллиарда в прокате и скандала с «Колобком»
Экспекто тестус! Ответьте на 6 вопросов и узнайте, какой у вас патронус в мире «Гарри Поттера»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше