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Хищники Хищники
Киноафиша Фильмы Хищники Отзывы о фильме «Хищники»
Хищники 2020 / Россия
6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Отзывы о фильме «Хищники»

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Наша рецензия

Популярный тренер личностного роста Эдуард после ограбления пытается обезопасить свою любимую машину от новых напастей и приобретает гараж в кооперативе недалеко от дома. И вот на первом же собрании владельцев он становится «менеджером по развитию», действительно пытаясь облагородить новое место. Но это назначение оборачивается неприятностями. Очень скоро ему поступает выгодное предложение: за большое вознаграждение избавиться от документов владельцев на собственность. Гаражи все…

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Володя Жукин 1 февраля 2021, 10:51
Лично я фильм жду. Должна выйти угарная комедия, так что надо будет сходить, поржать, получить свой позитив)
1 февраля 2021, 10:51 Ответить
Слава Крулатов 2 февраля 2021, 11:05
Выглядит вроде бы интересно, ну посмотрим. Почему нет...
2 февраля 2021, 11:05 Ответить
irrg.1406 8 февраля 2021, 16:45
Жду фильм, очень уж хочется наконец посмотреть на Арсения в полнометражном фильме!
8 февраля 2021, 16:45 Ответить
Амир Мазуев 13 февраля 2021, 09:37
Гаражная тема - моя тема. Я вот тоже бы никому не отдал свой гараж)) Надеюсь пацаны его отстоят и фильм будет приятный!
13 февраля 2021, 09:37 Ответить
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