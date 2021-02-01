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Популярный тренер личностного роста Эдуард после ограбления пытается обезопасить свою любимую машину от новых напастей и приобретает гараж в кооперативе недалеко от дома. И вот на первом же собрании владельцев он становится «менеджером по развитию», действительно пытаясь облагородить новое место. Но это назначение оборачивается неприятностями. Очень скоро ему поступает выгодное предложение: за большое вознаграждение избавиться от документов владельцев на собственность. Гаражи все…