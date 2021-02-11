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«Хищники»: Рецензия Киноафиши

11 февраля 2021 00:00
«Хищники»: Рецензия Киноафиши

Отстоять права и свободы за гаражами.

Популярный тренер личностного роста Эдуард после ограбления пытается обезопасить свою любимую машину от новых напастей и приобретает гараж в кооперативе недалеко от дома. И вот на первом же собрании владельцев он становится «менеджером по развитию», действительно пытаясь облагородить новое место. Но это назначение оборачивается неприятностями. Очень скоро ему поступает выгодное предложение: за большое вознаграждение избавиться от документов владельцев на собственность. Гаражи все равно снесут, а так можно остаться в плюсе и заработать. Неожиданно Эдуард решает дать отпор богатой владелице строительной компании. Объединившись с другими пострадавшими, он начинает настоящую войну и пытается доказать, что его речи на тренингах и красивые метафоры в книге о «хищниках» не просто слова.

Попытка показать силу и напугать противника оборачивается необдуманными решениями, а закулисные интриги только подливают масла в этот огонь. Ошибки копятся словно снежный ком, увеличивая уголовные сроки участников. Им придется пойти на похищение, вымогательство и применить насилие. Но стоит помнить: «Хищники» в первую очередь комедия. Даже самые жестокие и чернушные моменты превращаются в шутку и обрастают множеством узнаваемых цитат из советской классики. Большой тонкости ждать не стоит, скорее местного конспиратора настойчиво «попросят остаться».

«Хищники»: Рецензия Киноафиши
Хищники

Для всех героев эта битва за «свое» будет разной. Большинство будет отстаивать личное пространство, ведь в самом кооперативе кипит настоящая жизнь. Люди не просто хранят машины, гараж — это место побега от реальности. Здесь жарят шашлыки, выпивают с друзьями, репетируют концерты, находят спасение от разъяренной жены и обустраивают собственный уголок, подальше от шумного мегаполиса и его проблем. Хлипкие, но кучные постройки становятся одним из последних оплотов перед страшным левиафаном в виде городской урбанизации, пожирающей все на своем пути. В отличие от главного героя, местным действительно есть за что сражаться и что терять.

Новичок в гаражных землях Эдуард вынужден столкнуться со страхами и разросшимся эго. За пределами собственных книг и громких слов на лекциях о том, как ухватить жизнь за хвост, ему приходится увидеть суровую реальностью. Тут все оказывается далеко не просто, ведь сражаться за комфорт приходится с еще более опасными «хищниками». Сконструированная реальность дает трещину, вынуждая стать лучше и довести дело до конца, изменив старым принципам. Хотя сам герой выглядит скорее мифическим. Он верит в собственные слова, буквально пытается следовать и воплощать идеи из тренингов в жизнь, покоряя новые высоты. Кооператив для него оказывается возможностью помочь другим и показать иной путь, пускай бесконечно пьющие местные, не готовые ухаживать и облагораживать свою собственность, не очень это ценят. Но и ему предстоит многому научится у них, узнав, что есть ценности за пределами денег и видимого успеха.

«Хищники»: Рецензия Киноафиши
Хищники

В какой-то момент все упирается в систему. Злодей оказывается лишь звеном большой пищевой цепи, в которой все пожирают друг друга. И желающие остаться в стороне и переждать рано или поздно все равно будут втянуты в этот процесс. Правда, размышлениям об идеях борьбы за свое пространство с обнаглевшим и всесильным противником не хватает метафоричности и образности. Многое подается слишком прямолинейно и теряется в местных гэгах. С юмором тоже стоит быть осторожнее: он подойдет далеко не всем, показывая свое истинное лицо на шутках, где мальчика путают с девочкой, а местный уличный художник бестолково называет себя «импрессионистом».

В финале «Хищников» нам лишь дадут веру в хорошее и покажут, что люди важнее всего. Если ты остаешься человеком и строишь светлое будущее, даже твой проигрыш будет выглядеть только остановкой на пути к большой цели. Главное – идти вперед и не бояться сражаться за правду, которая всегда найдет поддержку и поможет стать лучше. Фильм понравится поклонникам простых и незамысловатых комедий, знающим цитаты из популярной советской классики. А при большом желании здесь можно разглядеть и актуальные проблемы сегодняшнего дня.

Константин Киценюк
Константин Киценюк
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