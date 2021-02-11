«Хищники»: Рецензия Киноафиши

Популярный тренер личностного роста Эдуард после ограбления пытается обезопасить свою любимую машину от новых напастей и приобретает гараж в кооперативе недалеко от дома. И вот на первом же собрании владельцев он становится «менеджером по развитию», действительно пытаясь облагородить новое место. Но это назначение оборачивается неприятностями. Очень скоро ему поступает выгодное предложение: за большое вознаграждение избавиться от документов владельцев на собственность. Гаражи все равно снесут, а так можно остаться в плюсе и заработать. Неожиданно Эдуард решает дать отпор богатой владелице строительной компании. Объединившись с другими пострадавшими, он начинает настоящую войну и пытается доказать, что его речи на тренингах и красивые метафоры в книге о «хищниках» не просто слова.

Попытка показать силу и напугать противника оборачивается необдуманными решениями, а закулисные интриги только подливают масла в этот огонь. Ошибки копятся словно снежный ком, увеличивая уголовные сроки участников. Им придется пойти на похищение, вымогательство и применить насилие. Но стоит помнить: «Хищники» в первую очередь комедия. Даже самые жестокие и чернушные моменты превращаются в шутку и обрастают множеством узнаваемых цитат из советской классики. Большой тонкости ждать не стоит, скорее местного конспиратора настойчиво «попросят остаться».

Хищники

Для всех героев эта битва за «свое» будет разной. Большинство будет отстаивать личное пространство, ведь в самом кооперативе кипит настоящая жизнь. Люди не просто хранят машины, гараж — это место побега от реальности. Здесь жарят шашлыки, выпивают с друзьями, репетируют концерты, находят спасение от разъяренной жены и обустраивают собственный уголок, подальше от шумного мегаполиса и его проблем. Хлипкие, но кучные постройки становятся одним из последних оплотов перед страшным левиафаном в виде городской урбанизации, пожирающей все на своем пути. В отличие от главного героя, местным действительно есть за что сражаться и что терять.

Новичок в гаражных землях Эдуард вынужден столкнуться со страхами и разросшимся эго. За пределами собственных книг и громких слов на лекциях о том, как ухватить жизнь за хвост, ему приходится увидеть суровую реальностью. Тут все оказывается далеко не просто, ведь сражаться за комфорт приходится с еще более опасными «хищниками». Сконструированная реальность дает трещину, вынуждая стать лучше и довести дело до конца, изменив старым принципам. Хотя сам герой выглядит скорее мифическим. Он верит в собственные слова, буквально пытается следовать и воплощать идеи из тренингов в жизнь, покоряя новые высоты. Кооператив для него оказывается возможностью помочь другим и показать иной путь, пускай бесконечно пьющие местные, не готовые ухаживать и облагораживать свою собственность, не очень это ценят. Но и ему предстоит многому научится у них, узнав, что есть ценности за пределами денег и видимого успеха.

Хищники

В какой-то момент все упирается в систему. Злодей оказывается лишь звеном большой пищевой цепи, в которой все пожирают друг друга. И желающие остаться в стороне и переждать рано или поздно все равно будут втянуты в этот процесс. Правда, размышлениям об идеях борьбы за свое пространство с обнаглевшим и всесильным противником не хватает метафоричности и образности. Многое подается слишком прямолинейно и теряется в местных гэгах. С юмором тоже стоит быть осторожнее: он подойдет далеко не всем, показывая свое истинное лицо на шутках, где мальчика путают с девочкой, а местный уличный художник бестолково называет себя «импрессионистом».

В финале «Хищников» нам лишь дадут веру в хорошее и покажут, что люди важнее всего. Если ты остаешься человеком и строишь светлое будущее, даже твой проигрыш будет выглядеть только остановкой на пути к большой цели. Главное – идти вперед и не бояться сражаться за правду, которая всегда найдет поддержку и поможет стать лучше. Фильм понравится поклонникам простых и незамысловатых комедий, знающим цитаты из популярной советской классики. А при большом желании здесь можно разглядеть и актуальные проблемы сегодняшнего дня.