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Максим Севриновский
Максим Севриновский
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Максим Севриновский
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Дата рождения
6 мая 1985
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Телец
Биография Максима Севриновского
Родился 6 мая 1985 года.
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Фильмография Максима Севриновского
Хищники
комедия
2020, Россия
6.0
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«Дилемма Достоевского слишком тяжела для комедийного жанра»: Интервью с актером Максимом Севриновским
18 февраля в прокат выходит отечественная комедия «Хищники» режиссера Степана Соколова. Накануне премьеры Максим Севриновский, исполнивший в картине главную роль, рассказал «Киноафише» о подготовке к роли, отношении к коучам и трансформациях своего героя.
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19 февраля 2021 14:35
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