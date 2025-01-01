Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Новости
К.Дж. Перри
C.J. Perry
Киноафиша
Персоны
К.Дж. Перри
К.Дж. Перри
C.J. Perry
Дата рождения
24 марта 1985
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Гейнсвилл, США
Рост
170 см
Цвет глаз
карий
Популярные фильмы
5.8
Взвести курки
(2025)
Билеты
4.9
Допрос
(2016)
Фильмография К.Дж. Перри
Жанр
Все
Боевик
Комедия
Триллер
Год
Все
2025
2016
Все
2
Фильмы
2
Актриса
2
5.8
Взвести курки
Guns Up
боевик, комедия
2025, США
Смотреть трейлер
Билеты
4.9
Допрос
Interrogation
боевик, триллер
2016, США
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Новости о К.Дж. Перри
Кевин Джеймс и Кристина Риччи отбиваются от киллеров в трейлере боевика «Взвести курки»
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Выжил — но победа ли это? Что стало с Тирионом Ланнистером после финала «Игры престолов»
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Засмотрены до дыр, но все равно не отпускают: фильмы, которые каждый посмотрел как минимум пару раз
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Гильермо дель Торо назвал идеальный во всех отношениях фильм — это культовая классика Мартина Скорсезе
Кто входит в «Фантастическую четверку»? Краткий гайд для тех, кто не фанатеет по Marvel, но планирует смотреть новинку
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667