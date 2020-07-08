«Зов джунглей»: Рецензия Киноафиши

Проснувшись однажды утром, некоторые животные в джунглях обнаруживают у себя способность говорить, а вместе с ней и скромного инопланетянина по имени Фнип. На его планете, Скалдроне, заслужить уважение можно, лишь захватывая другие планеты. Собственно с этой целью он и прилетел на Землю, где встретил энергичную обезьяну Манки, слона Труди, носорога с повадками собаки Рокки и ворчливого ежа Хамфри. Вместе с ними Фнип отправится на поиски своего корабля, чтобы вернуться домой.

Зов Джунглей

Мультик, приехавший с Маврикия, вошел в основной конкурс международного фестиваля анимации в Аннеси. Получилась смесь из роуд-муви, «Мадагаскара», «Инопланетянина» 1982 года и «Ледникового периода», но схожесть с ними не помешала «Зову джунглей» выйти ярким и забавным, напоминающим о том, что в мире нет силы мощнее, чем сила дружбы. Фильм является своеобразным продолжением одноименного сериала из ЮАР, в создании которого принимал участие и режиссер картины Брент Доуз. Предварительно смотреть его необязательно, так как фильм — самостоятельная история, мало что унаследовавшая от первоисточника. Состав героев претерпел некоторые изменения, но главным нововведением стала способность животных разговаривать. Это редкий случай, когда это не преподносится как данность. По словам режиссера, ему было важно объяснить зрителям, с чего вдруг они заговорили, и этим во многом обусловлен выбор главного героя — инопланетянина, обладающего специальной технологией.

Фнипа с детства учили, что ни в коем случае нельзя принимать помощь от других, и потому легкость, с которой Манки и Труди отправляются в путешествие вместе с ним, ему непонятна. Они подбадривают его, когда он мнется, произнося речь завоевателя, и самозабвенно подпевают гимну его планеты. Они расскажут ему о том, что такое объятия и как просто с их помощью сказать кому-то о том, что он особенный. Планета Фнипа заселена почти идентичными существами, всех меряют по единому стандарту, а отличиться можно одним способом: захватить как можно больше народов. Всю жизнь ему говорили, что надо быть как все, но здесь, на Земле, он другой, единственный в своем роде, что не отталкивает обитателей джунглей, а, напротив, вызывает в них неподдельный интерес. В его инаковости заключается его сила, именно благодаря ей Фнип и заводит новых друзей. Среди «своих» маленький забавный инопланетянин отличается не только небольшим ростом, что является предметом насмешек со стороны других жителей Скалдрона, но и тем, что звезда в его груди горит теплым желтым светом. Каждый раз, когда он становится свидетелем проявления доброты и заботы, она вспыхивает, оставляя его в недоумении.

Зов Джунглей

На экране до последнего не появляется главный антагонист, и еще дольше не раскрывается его связь с Фнипом. По рассказам инопланетянина и его скромности может создаться впечатление, что он просто неудачник, затерявшийся в толпе, до которого никому нет дела. Но нет, корень проблемы — в токсичной родне. Отцу с замашками диктатора, которому неведомо сострадание, триумф завоевателя ценнее, чем собственный ребенок. Но деспотизм подается здесь не как неискоренимая черта родительского характера, а как повод для того, чтобы понять, что дети могут научить чему-то взрослых, нужно просто уметь слушать друг друга.

Несмотря на всю посредственность, незамысловатость фильма и весьма топорные метафоры, для первой попытки результат у мультипликаторов Маврикия неплохой, хотя до грандиозной по масштабам и успехам анимации гигантов Голливуда им пока еще далеко. На фоне множества других мультиков, похожих на «Зов джунглей», этот выделяется полным отсутствием насилия, даже в самых безобидных формах: наковальни друг на друга никто не сбрасывает и катком не проезжается. Он лишен всякой аутентичности, которая обычно свойственна национальной кинематографии, но, вероятно, это и делает его универсальным, понятным людям любых возрастов, национальностей и взглядов. Его главное достоинство — простота.

Зов Джунглей

Совсем маленьким детям фильм наверняка понравится. Забавные животные, до невозможности милый блестящий инопланетянин и масса нелепых быстро разрешающихся неприятностей не только вызовут смех, но и научат, что не всегда важно побеждать, а преданные друзья ценнее любых завоеваний. Взрослым такое кино покажется скучноватым, хотя это и хороший повод вспомнить о действительно важных вещах.

Алена Попова